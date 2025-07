Daymian Weiß und Smilla haben schon "Ich liebe dich" gesagt

Nach vielen Gerüchten haben Daymian Weiß und Smilla Eckerle ihre Beziehung am Dienstag offiziell gemacht. Im Promiflash-Interview plaudern die beiden nun über ihre junge Liebe und verraten, dass sie sich schon "Ich liebe dich" zueinander gesagt haben. "Wir haben diese drei schönen Wörter schon zueinander gesagt", erzählt Daymian und erklärt auch gleich: "Ich habe es am 3. Juli zu ihr gesagt, auf einer Aussichtsplattform auf Zypern, am gleichen Tag, an dem ich sie gefragt habe, ob sie meine Freundin sein möchte."

Dieser Moment war für beide etwas ganz Besonderes. "Mit Tränen in den Augen saßen wir ganz oben auf dem Berg und hatten die schönste Aussicht von der Insel", erinnert sich der Realitystar. Seine Angebetete habe die drei Worte gleich zurückgesagt und ihn damit sehr glücklich gemacht. Die zwei TV-Stars haben sich nun schon mehrfach gegenseitig besucht. In den kommenden Wochen stehen außerdem mehrere Urlaube an: darunter ein Wiedersehen mit ihrem Kennenlernort Mallorca, ein Festivalbesuch und Reisen nach Budapest und Kroatien. Trotz der intensiven gemeinsamen Zeit scheint es bisher keine Spannungen in ihrer Beziehung zu geben. "Wir rauben uns nicht die Nerven", scherzt Daymian gegenüber Promiflash.

Schon Anfang Juli sorgten Daymian und Smilla für Spekulationen. Die einstige Make Love, Fake Love-Begleitung und der "Die Weissens"-Star teilten damals ein niedliches Pärchenfoto auf Instagram. Zwei Wochen später folgte dann die Bestätigung der Beziehung mit einem gemeinsamen Clip im Netz.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle im Juli 2025

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Realitystars

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

