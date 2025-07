Stylisch mit Babybauch: Rihanna verblüfft mit weißem Look

Rihanna (37) hat einmal mehr bewiesen, dass sie auch während ihrer Schwangerschaft eine wahre Stilikone ist. Bei einem Abendessen in Los Angeles zog die Sängerin mit einem auffälligen weißen Zweiteiler von Alaïa alle Blicke auf sich. Fotos des Magazins People zeigen den Look, bestehend aus einem Crop-Top mit Kapuze und einem weißen Paillettenrock mit skulpturaler Silhouette, der ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. Kombiniert mit weißen Pumps, einer schmalen Sonnenbrille und edlem Diamantschmuck strahlte Rihanna pure Eleganz aus.

Dieser spektakuläre Auftritt war bereits der zweite bemerkenswerte Fashion-Moment der Sängerin an diesem Tag. Zuvor hatte Rihanna ihre Fans auf der Premiere des Films "Die Schlümpfe" in einem schwarzen Ensemble begeistert. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen RZA und Riot, die sich schon riesig auf ihr Geschwisterchen freuen, präsentierte sie sich auf dem blauen Teppich in einem Outfit, das aus einem Spaghettiträger-Top mit Spitze, einem voluminösen Rock und einer Lederjacke bestand. Ihre dritte Schwangerschaft hatte die Musikerin bereits im Mai bei der Met Gala öffentlich gemacht und seither mit zahlreichen modischen Highlights beeindruckt.

Während ihre Outfits immer Schlagzeilen machen, schafft Rihanna es auch privat, die Menschen zu begeistern. Mit ihren beiden Söhnen RZA und Riot, deren Red-Carpet-Debüt sie kürzlich begleitet hatte, und ihrem langjährigen Partner A$AP Rocky (36) wirkt die Musikerin stets glücklich und präsent. Der kommende Nachwuchs scheint die Familie, die ihr großes Glück schon oft öffentlich zelebriert hat, noch enger zusammenzuschweißen. Neben ihrer Karriere als Sängerin und Unternehmerin bleibt Rihanna eine liebevolle Mutter, die ihr Leben mit Stil und Familienglück in Einklang bringt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna im Juli 2025 in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025