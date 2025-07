Operation am Herzen: So geht es Taylor Swifts Papa Scott

Taylor Swifts (35) Vater, Scott Swift, hat sich von einer komplizierten Herzoperation gut erholt. Laut der Sprecherin der Sängerin unterzog er sich vor über einem Monat einer fünffachen Bypass-Operation. Während des Eingriffs und der Genesung wurde er liebevoll von seiner Frau Andrea und den gemeinsamen Kindern Taylor und Austin begleitet. Beruhigend für die Familie: Die Operation war nicht die Folge eines Herzinfarkts. Sein Gesundheitszustand ist inzwischen hervorragend, wie Taylor gegenüber TMZ bestätigen ließ.

Auslöser war ein routinemäßiger Arztbesuch, bei dem Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Dies führte zu der Entscheidung, den komplexen Eingriff durchzuführen, bei dem blockierte Herzkranzgefäße durch Blutgefäße aus anderen Körperpartien ersetzt werden, um den Blutfluss neu zu lenken. Solche Operationen sind anspruchsvoll, doch Scott gehört zu den glücklichen Patienten, die eine bemerkenswerte Genesung zeigen. Mit 73 Jahren zählt er zu den älteren Patienten, denen der Eingriff dennoch sehr zugutekommt.

Die Familie Swift hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt für sie ist. Besonders das Verhältnis zwischen Taylor und ihrem Vater war oft Thema in Interviews, in denen die Sängerin betonte, wie viel sie ihrer Familie verdankt. Scott war es, der Taylor von Anbeginn ihrer Karriere unterstützte und dafür sorgte, dass sie ihre musikalischen Träume verwirklichen konnte. Auch ihre Mutter Andrea steht stets an vorderster Front, wenn es darum geht, die berühmte Sängerin zu begleiten. Es ist dieser starke familiäre Rückhalt, der Taylor durch schwierige Zeiten hilft und auch diesmal wieder eine zentrale Rolle spielte.

Getty Images Taylor Swift und ihr Vater Scott Swift im April 2015 in Texas

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin, Januar 2014

Getty Images Taylor Swift und ihre Mutter Andrea im Jahr 2010