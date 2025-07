Manuel Neuer soll am Wochenende zweite große Hochzeit feiern

Manuel Neuer (39) und Anika Neuer (25) sind seit November 2023 offiziell Mann und Frau. Wie Bild nun erfahren haben möchte, wollen der Fußballprofi und seine Liebste ihre Liebe nun noch einmal besiegeln und über anderthalb Jahre nach der standesamtlichen Trauung nun kirchlich heiraten. Laut Informationen des Newsportals sollen sie sich dafür eine ganz besondere Location ausgesucht haben: das Südtiroler Schloss Freudenstein, eine Burganlage aus dem 13. Jahrhundert.

Während die standesamtliche Hochzeit mit nur 20 Gästen klein und zurückhaltend gefeiert wurde, wollen sie dieses Mal angeblich in die Vollen gehen. Das besagte Schloss wurde von Freitag bis Sonntag samt aller zehn Suiten gebucht – laut dem Newsportal von Manuel und Anika unter den Decknamen "Lisa" und "Anton". Am Freitag soll es eine große Pre-Party mit prominenten Gästen aus der Sportwelt geben, bevor am Samstag die Zeremonie stattfindet.

Bislang haben sich weder Anika noch Manuel öffentlich zu einer möglichen Hochzeitsfeier geäußert. Ein vielsagendes Indiz für das zweite Jawort lieferte Anika jedoch kürzlich selbst. Sie feierte vor wenigen Wochen, wie unter anderem auf Instagram zu sehen war, ausgelassen mit ihren Freundinnen in Saint-Tropez ihren Junggesellinnenabschied. Mit dabei war auch ihre Freundin Sophie Schneiderhan, die Fotos des Trips teilte und dazu schrieb: "Wir feiern dich vor, du schöne Seele!" Anika trug bei dem Mädels-Trip einen Haarreif mit der Aufschrift "Bride" und kommentierte einen der Beiträge mit den Worten: "Danke für den besten Bachelorette-Trip!"

