Diese verrückten Wünsche haben die Pet Shop Boys auf Tour!

Die Pet Shop Boys gehören zu den erfolgreichsten Pop-Duos der Welt. Mit Songs wie "West End Girls" oder "It’s a Sin" feierten Neil Tennant und Chris Lowe internationale Erfolge. Fans können die Musiker nächstes Jahr auch live erleben. Im Rahmen ihrer "Dreamworld: The Greatest Hits Live"-Tour spielen sie unter anderem drei Shows in Deutschland. Damit sich die Pet Shop Boys auf der Tournee richtig wohlfühlen können, haben sie zahlreiche Sonderwünsche – und einige davon sind ziemlich verrückt!

Ein Dokument, das Bild vorliegt, gibt Einblick in die Forderungen. Unter anderem wünschen sich die beiden, von einer Mercedes-S-Klasse der neuesten Generation chauffiert zu werden. Außerdem besteht das Duo auf 70 saubere, weiche, vorgewaschene Badetücher sowie Seife zur Körperreinigung in allen Duschräumen. Sollten sich die Duschen in einem unhygienischen Zustand befinden oder es kein fließendes warmes Wasser geben, muss der Veranstalter vier Duschräume in Gehweite der Konzerthalle aufbauen – und das auf eigene Kosten.

Auch bei der Garderobe gibt es einige Regeln zu beachten. Die Stars fordern ein bequemes Sofa mit zwei Metern Länge, einen Couchtisch, einen großen Ankleidespiegel, einen Tisch, vier bequeme Stühle sowie drei Stehlampen. Besonders wichtig: Nackte Ziegelwände müssen vorab vom Veranstalter drapiert werden.

