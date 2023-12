Im Boom Boom Room von "Are You The One?" gibt es Doppelsex!

Es geht zur Sache! In der fünften Staffel von Are You The One? suchen wieder liebeshungrige Singles nach ihrem Perfect Match. Bislang geht es in der Kuppelshow allerdings ziemlich ruhig zu – was auch schon Moderatorin Sophia Thomalla (34) negativ aufgefallen ist. Doch nun kommt endlich ein bisschen Schwung in das Format: Zwei Paare haben zeitgleich Sex im Boom Boom Room!

In der sechsten Folge finden sich abends alle Kandidaten wie gewohnt im Schlafsaal zusammen – bis auf Ryan und Pia sowie Sidar und Jana, die schleichen sich nämlich zusammen ins Doppelbett des Boom Boom Rooms! Dort bringen beide Paare die Wände mit ruckartigen Bewegungen ordentlich zum Beben. Ryan nimmt dabei auch im Einzelinterview kein Blatt vor den Mund: "Das Problem ist, man hat halt extrem viel Bock auf mehr." Und wie war die Nacht für seine Bettgenossin? "Wir haben uns gut verstanden", erklärt Pia und kann sich dabei ein verschmitztes Lächeln nicht verkneifen...

Ryans vorherige Auserwählte Edda ist von seinem Techtelmechtel allerdings alles andere als begeistert. "Wie wütend ich auf ihn bin, das ist eigentlich schon außerhalb der Skala. Ich glaube, er macht das nicht mal mit Absicht, er ist einfach zu blöd", erklärt die Blondine. Sie fühle sich nach der Nummer total bloßgestellt: "Es fühlt sich an, wie einen Korb von jemandem zu bekommen, an dem man selbst gar kein starkes Interesse hatte."

RTL / Frank Beer Ryan, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Frank Beer Sidar, "Are You The One?"-Kandidat 2023

RTL / Frank Beer Edda, "Are You The One?"-Kandidatin

