Die Zuschauer sind enttäuscht vom "Are You The One?"-Cast!

Dieser Are You The One?-Cast trifft wohl nicht ins Schwarze. Aktuell suchen verzweifelte Singles in der beliebten Datingshow wieder nach ihrem Perfect Match. Doch diesmal geht es dabei eher gesittet zu – was vor allem Moderatorin Sophia Thomalla (34) bereits mehrfach genervt anmerkte. Die Kandidaten erinnern sie in diesem Jahr an Kindergartenkinder. Doch sehen das die Fans auch so? Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls einig!

Eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt: Der Cast der aktuellen Staffel kann wirklich nicht überzeugen. Von 901 Stimmen [Stand: 1. Dezember, 10 Uhr] sind ganze 794 und damit 87,6 Prozent der Meinung, dass die Kandidaten langweilig sind und der Cast zu wünschen übrig lässt. Lediglich 12,4 Prozent der Leser haben Spaß, Edda, Ryan, Sidar und Co. beim Flirten zuzuschauen.

Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in den Instagram-Kommentaren wider. "Einfach nur maximal enttäuschend diese Staffel", "Langweilig und kindisch" oder "Nach zwei Folgen nicht weiter verfolgt. Wie Sophia sagte: AYTO Kids" sind die vernichtenden Aussagen. Die meisten wünschen sich, beim nächsten Mal ältere Singles zu casten.

Sophia Thomalla

Die weiblichen Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Sophia Thomalla, Moderatorin

