Babyglück: Zoe Sugg ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

Sie könnte nicht glücklicher sein! Die You Tuberin Zoe Sugg (33) geht seit elf Jahren gemeinsam mit ihrem Liebsten Alfie Deyes durchs Leben. Im August 2021 durfte das YouTube-Paar seine erste gemeinsame Tochter mit dem Namen Ottie auf der Welt begrüßen. Anfang des Jahres verkündete sie, dass sie mit ihrem zweiten Kind schwanger ist. Nun ist es so weit: Zoe präsentiert den neuen Nachwuchs!

Via Instagram teilt die 33-Jährige ein Video von ihrer frisch geborenen Tochter! Total stolz schreibt sie zu ihrem Beitrag: "Noch rechtzeitig zu Weihnachten!" Das Baby kam bereits am sechsten Dezember zur Welt. In dem Clip sieht man die Kleine in einem weißen Strampler und grüner Strickjacke. Der Social-Media-Star hat sogar den Namen seiner Tochter mit seinen Fans geteilt. Ihr Name lautet Novie Nell Deyes.

Das Familienglück scheint perfekt zu sein: Erst vor wenigen Monaten hatten sich Zoe und Alfie verlobt! Das Pärchen hatte seine freudigen Neuigkeiten in Form eines süßen Schwarz-weiß-Videos geteilt. In dem Video hatte Zoe freudestrahlend ihren Verlobungsring präsentiert.

Anzeige

Instagram / zoesugg Zoe Sugg mit ihrer Tochter Ottie, November 2023

Anzeige

Instagram / zoesugg Zoe Suggs Tochter Novie Nell

Anzeige

Instagram / zoesugg Zoe Sugg und Alfie Deyes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de