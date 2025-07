So hat "Polizeiruf 110"-Star Gisa Flake Knud kennengelernt

Beim UNICEF-Talk am Timmendorfer Strand gewährten Schauspielerin Gisa Flake (39) und ihr Partner Knud Riepen (44) Einblicke in ihre humorvolle Liebesgeschichte. Die beiden lernten sich laut Das neue Blatt am Set eines Krimis kennen, als Gisa in der Rolle einer mordenden Diskuswerferin und Knud als Polizist eine actionreiche Szene spielten. Knud war sofort begeistert von Gisas Energie und nahm nach den Dreharbeiten direkt Kontakt auf. Zum ersten Treffen kam es beim Karaokesingen – allerdings brachte Gisa überraschend zehn Freunde mit, was Knud jedoch nicht abschreckte.

Trotz voller Terminkalender finden die beiden Schauspieler immer wieder Wege, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen. Kurze Auszeiten wie ein spontanes Wochenende am Gardasee helfen ihnen, dem Alltag zu entfliehen und ihre Beziehung zu stärken. "Das war genau die richtige Entscheidung, diese Zeit zu nutzen", so Gisa. Mit einer entspannten Haltung und viel Feingefühl für die Bedürfnisse des anderen gelingt es dem Paar, auch stressige Phasen gemeinsam zu meistern.

Gisa und Knud begegnen dem Alltag mit viel Humor – und nehmen die kleinen und großen Herausforderungen des Lebens am liebsten mit einem Augenzwinkern. Den Beginn ihrer Beziehung beschreibt Knud lachend als "fast wie ein Casting-Wettbewerb", während Gisa die fröhliche Leichtigkeit zwischen ihnen als solides Fundament ihrer Partnerschaft sieht. Zwei Schauspieler, eine Liebe – das klingt nach Drama-Potenzial, doch die beiden beweisen das Gegenteil: Mit Spielfreude, Tiefgang und einem filmreifen Kennenlernen meistern sie den Spagat zwischen Bühne und Beziehungsalltag – und zeigen, dass echte Nähe auch in hektischen Zeiten möglich ist.

Getty Images Knud Riepen und Gisa Flake im Januar 2025 in Berlin

Instagram / gisaflake Knud Riepen und Gisa Flake , 2022

Getty Images Knud Riepen und Gisa Flake im Mai 2023 in Berlin

