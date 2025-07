Kevin Costner verwöhnt seinen Hund Bobby mehr als ein Baby

Kevin Costner (70) hat ein Familienmitglied, das sein Herz im Sturm erobert hat: seinen Hund Bobby. Ein Insider verriet OK! gegenüber, dass der Schauspieler seinem Vierbeiner jede Menge Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkt. "Kevin verwöhnt Bobby wie ein Baby, manche würden sagen, sogar mehr als ein Baby", heißt es. Ob am Strand oder auf anderen Ausflügen, der Hund ist immer an seiner Seite und sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. "Bobby ist der Star der Show, wo auch immer sie hingehen. Kevin plant sogar, ihn richtig bekannt zu machen", so die Quelle weiter.

Die Liebe zu Haustieren ist in Hollywood kein Einzelfall. Viele Stars wie Paris Hilton (44) behandeln ihre tierischen Begleiter wie Familienmitglieder. Paris ist bekannt dafür, ihre kleinen Hunde wie Mode-Accessoires zu behandeln und ihnen ein luxuriöses Leben zu bieten. Ähnlich engagiert zeigt sich Jennifer Aniston (56), die Hunde aus dem Tierschutz adoptiert hat. Sie postet ihre pelzigen Freunde regelmäßig auf Social Media und engagiert sich leidenschaftlich für Tierrettungsprogramme.

Kevin, der für Rollen in Filmen wie "Der mit dem Wolf tanzt" oder "Bodyguard" bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass Familie und enge Bindungen für ihn von großer Bedeutung sind. Mit sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen war er stets bemüht, ein aktiver Vater zu sein. Die Beziehung zu Bobby scheint diese persönliche Ader widerzuspiegeln. Bobby ist für ihn nicht nur ein Haustier, sondern ein treuer Gefährte, der offensichtlich im Zentrum von Kevins Aufmerksamkeit steht.

