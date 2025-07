Das hat Josephine Martz mit ihrer neuen AWZ-Rolle gemeinsam

Josephine Martz bringt sportliches Talent mit: In ihrer neuen Rolle als Tennisspielerin Joana Perez bei der Serie Alles was zählt kann sie auf frühere Erfahrungen zurückgreifen. Wie die Schauspielerin gegenüber Promiflash verriet, spielte sie in ihrer Kindheit und Jugend lange Zeit Tennis in einem Verein in Hamburg. "Die letzten Jahre hatte ich allerdings kaum Zeit dafür und muss nun ehrlich gesagt alles nochmal auffrischen… Aber die Vorkenntnisse helfen natürlich. Wenn man in der Kindheit eine Ballsportart ausgeübt hat, egal welche, hat man direkt ein grundlegendes Ballgefühl und einen Instinkt für die Abläufe", erklärt sie.

Doch Tennis ist nicht das einzige sportliche Talent, das Josephine aus ihrer Jugendzeit mitgebracht hat. Zusätzlich spielte sie fast zehn Jahre lang Fußball, wie sie weiter enthüllte. Ihre sportive Seite konnte sie auch bereits in anderen Rollen einbringen. So spielte sie unter anderem eine Boxerin in der Serie "Die jungen Ärzte". Akrobatische Disziplinen seien allerdings nie ihre Stärke gewesen, gab die TV-Bekanntheit witzelnd zu: "Wenn wir in der Schule Bockspringen oder Turnen hatten, hatte ich plötzlich ganz schlimme Migräne immer."

Abseits des Sports hat Josephine sich in der deutschen Film- und Serienlandschaft einen Namen gemacht. So spielte sie unter anderem bei Die Discounter, "SOKO Stuttgart" oder in dem Netflix-Film "Die Liebeskümmerer" mit. Außerdem ist sie als Synchronsprecherin aktiv und hat schon so einigen Charakteren ihre Stimme verliehen. Zum Beispiel war sie in "Star Wars – The Acolyte" als die Zwillinge Mae und Osha oder in "Heartbreak High" als Harper McLean zu hören.

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz spielt Joana Perez in "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz und Bianca Hein, Schauspielerinnen

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz, Tatjana Clasing und Bianca Hein, RTL-Stars