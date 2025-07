Keine Shorts: Daniela Katzenbergers skurril Regel bei Hitze

Daniela Katzenberger (38) sorgt jetzt mit ihrer neuesten Offenbarung auf Instagram wieder einmal für Schmunzeln bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story verriet der Reality-TV-Star, warum sie selbst bei hohen Temperaturen auf Mallorca keine kurzen Hosen trägt. Der Grund dafür: das Autofahren. "Wirklich, ich verschmelze mit meinem Auto. Ich hab ja so Ledersitze. Wirklich, ich sehe danach aus wie eine frische Portion Carpaccio", erklärte Daniela gewohnt selbstironisch. Ihre Lösung? Lange Stoffhosen aus Baumwolle – und bloß kein Polyester.

In Sachen Selbstironie macht der sympathische Realitystar so schnell niemandem etwas vor. Bereits in der Vergangenheit teilte Daniela laut Bunte ungeniert Anekdoten aus ihrem Leben und machte sich über ältere Fotos von sich selbst lustig. Ein Beispiel dafür lieferte sie im Februar, als sie an einem Instagram-Trend teilnahm. Sie teilte ein Bild aus ihrer Teenagerzeit, auf dem sie mit intensiver Bräune, dunklen Haaren und auffälligem Make-up posiert. Damals war das Solarium ein fester Bestandteil ihrer Routine, wie sie witzelt: "...Und dreimal die Woche unterm Tussi-Toaster."

Daniela begeistert ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben auf Mallorca. Trotz optischer Veränderungen ist sie ihrem lockeren und ehrlichen Stil treu geblieben. Die Geschichte mit den langen Hosen zeigt dabei besonders, wie sie alltägliche Situationen mit Humor nimmt und dabei authentisch bleibt. Ob auf Social Media oder in ihrer eigenen Doku-Soap – Daniela bleibt eben Daniela, und gerade das macht sie weiterhin so beliebt.

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger als Jugendliche