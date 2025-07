So viel verdient Rapperin Bhad Bhabie mit OnlyFans

Die Rapperin Danielle Bregoli (22), besser bekannt als Bhad Bhabie, hat in einem Interview mit dem Interview-Magazin verraten, wie lukrativ ihre Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans sind. Die 22-Jährige erklärte, dass OnlyFans für sie "ein guter Weg ist, um schnell viel Geld zu verdienen". Bereits als sie der Plattform beitrat, brach sie Rekorde: Innerhalb der ersten sechs Stunden verdiente sie 850.727,16 Euro, und am ersten Tag kamen insgesamt 3.403.227,11 Euro zusammen. Insgesamt habe sie durch OnlyFans bisher rund 63.810.750,00 Euro eingenommen. Fans können auf ihrem Profil Inhalte abonnieren, die sie für 20,41 Euro im Monat anbietet.

Danielle investiert die Einnahmen aus ihrer Online-Aktivität unter anderem in Immobilien, Autos und andere Luxusgüter. Berühmt wurde sie ursprünglich im Jahr 2016 durch ihren Auftritt in der Talkshow "Dr. Phil", wo sie mit ihrem provokanten Verhalten und dem Spruch "Cash me outside, how 'bout dat" viral ging. Nach anfänglichen Kontroversen schlug sie eine Musikkarriere ein und arbeitete sich in der Musik- und Social-Media-Welt nach oben. Dennoch fühlt sie sich oft missverstanden, wie sie in Interviews erklärte: "Ich wurde zu einem Meme gemacht, aber ich bin geblieben und habe mir meinen Platz verdient."

Die vergangenen Jahre waren jedoch nicht nur von beruflichem Erfolg geprägt, sondern auch von persönlichen Herausforderungen. So erhielt Danielle acht Monate nach der Geburt ihrer Tochter Kali, die sie mit ihrem Partner Le Vaughn hat, eine Krebsdiagnose. In den sozialen Medien sprach sie offen über ihre gesundheitlichen Probleme und die Folgen der Therapie wie Gewichtsverlust. Zudem sorgte privater Streit mit Alabama Luella Barker (19), der Tochter von Travis Barker (49), für Schlagzeilen, als ihr Partner zeitweise beschuldigt wurde, mit ihr angebandelt zu haben. Trotz dieser Konflikte bleibt Danielle ihrer Linie treu und betont: "Das bin einfach ich – ob es meine Art zu sprechen, mein Stil oder mein Make-up ist, alles ist echt."

Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie, Musikerin

Bhad Bharbie, TV-Bekanntheit

Danielle Bregoli, ihre Tochter und Le Vaughn, September 2024

