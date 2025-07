Schwere Kindheit: Johnny Depp rechnet mit Mama Betty Sue ab

Johnny Depp (62) hat in einem emotionalen Interview über seine schwere Kindheit und die Gewalt gesprochen, die er zu Hause erleben musste. Wie der Schauspieler berichtet, sei seine 2016 verstorbene Mutter Betty Sue Palmer unberechenbar und oft gewalttätig gewesen. "Sie hat mich mit allem geschlagen – mit einem Stock, einem Schuh, einem Aschenbecher oder einem Telefon", berichtete der gefeierte Leinwandheld im Gespräch mit The Telegraph. Trotz dieser traumatischen Erfahrungen sieht Johnny, der selbst zwei Kinder hat, auch eine Art Lektion in seinem Leid: "Ich danke ihr dafür, denn sie hat mir beigebracht, wie man keine Kinder erzieht. Man sollte genau das Gegenteil von dem tun, was sie gemacht hat."

Im Gespräch erinnerte sich der Fluch der Karibik-Star auch daran, wie er nicht nur mit der physischen, sondern vor allem mit der psychischen Gewalt seiner Mutter zu kämpfen hatte. "Das körperliche Leid, daran gewöhnt man sich irgendwann", erklärte der Schauspieler und fügte hinzu, dass der psychische Missbrauch durch seine Mutter für ihn jedoch weitaus schlimmer gewesen sei. Die Familie, die 1970 von Kentucky in einen Vorort von Miami zog, lebte zeitweise in einem Motel, bevor Johnnys Vater, der Ingenieur John Christopher Depp, Arbeit fand. Die häusliche Atmosphäre, die er gemeinsam mit seinen zwei älteren Schwestern, Deborah und Elisa Christine, sowie seinem älteren Bruder Daniel täglich erlebte, beschreibt er aufgrund der psychischen Labilität der Mutter als permanent unsicher.

Johnny sieht seine Vergangenheit heute mit gemischten Gefühlen. Die Gewalt und den psychischen Missbrauch seiner Mutter beschreibt er als prägend für sein Leben, aber auch als etwas, das er überwinden konnte. Auch während der Prozesse rund um die Anschuldigungen von Ex-Frau Amber Heard (39) betonte er, wie wichtig es ihm war, die Wahrheit zu sagen – nicht nur für sich, sondern auch für seine Kinder. "Ich bin froh, endlich meinen Frieden gefunden zu haben", erklärte er nach dem Prozess laut Daily Mail. Amber hat sich inzwischen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt in Spanien, während Johnny offenbar langsam aber sicher den Weg zurück auf die große Kinoleinwand findet.

Getty Images Schauspieler Johnny Depp im Dezember 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

Vince Bucci/ Getty Images Schauspieler Johnny Depp mit seiner Mutter Betty Sue Palmer

