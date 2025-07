Bre Tiesi wegen Missbrauchsvorwürfen von Nanny vor Gericht

Bre Tiesi, bekannt aus der Reality-Serie Selling Sunset, sieht sich mit schweren Vorwürfen ihrer ehemaligen Nanny Lucy Poole konfrontiert. In einer Klage, die laut OK! im April 2024 eingereicht wurde, wirft die einstige Angestellte dem Model emotionale und verbale Misshandlungen vor. Darunter sollen Beleidigungen wie "ADHD Idiot" und "Dummkopf" gewesen sein. Besonders schwer wiegt eine Auseinandersetzung im September 2023, bei der die TV-Bekanntheit sie angeblich bedroht und beschimpft haben soll. Zusätzlich werfen zwei weitere ehemalige Mitarbeiter, die Social-Media-Managerin Amanda Bustard und der persönliche Assistent Kenneth Gomez, der Reality-Darstellerin respektloses Verhalten vor.

Die Kläger berichten von weiteren Vorfällen am Arbeitsplatz: So habe Bre ihrem Angestellten Kenneth, der sich als Teil der LGBTQ-Community identifiziert, abwertende Kommentare über seine Sexualität an den Kopf geworfen. Amanda wurde angeblich als "blondes Dummchen" verspottet. Lucy behauptet zudem, ihre frühere Chefin habe sie angewiesen, Kleidung mit Regenbogen- oder vermeintlich femininen Symbolen aus der Garderobe ihres Kindes zu entfernen. Bre bestreitet alle Vorwürfe vehement und beantragt, die Klage abzuweisen. Über ihre Anwälte ließ sie mitteilen, dass sie stets ein respektvolles Arbeitsumfeld pflege und jeglichem Fehlverhalten nachgehe.

Privat ist Bre mit Nick Cannon (44) in einer Beziehung. Ihr gemeinsamer Sohn, Legendary Love, wurde 2022 geboren und ist eines von mittlerweile zwölf Kindern des US-Amerikaners. Bereits vor einigen Monaten sorgte das Paar mit seinem ungewöhnlichen Familienmodell für Diskussionen. Damals sprach die Maklerin im Podcast "Wednesday" ganz offen darüber, dass sie und der Komiker ihr Kind gemeinsam erziehen, obwohl er noch andere Partnerinnen hat. "Wir sind einfach für alles offen und glücklich damit, das ist unser Ding", erklärte sie und machte deutlich, dass sie weder Eifersucht noch den Wunsch nach einer klassischen Beziehung verspüre.

Getty Images Bre Tiesi, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Getty Images Bre Tiesi, März 2025

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi im Oktober 2022