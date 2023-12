Kurz nach Geburt: Zoe Sugg teilt süße Pics von Tochter Novie

Sie schwebt im absoluten Babyglück! Zoe Sugg (33) ist stolze Mama von zwei Kindern: Nach der kleinen Ottilie Rue durfte die YouTuberin gemeinsam mit ihrem Partner Alfie Deyes eine weitere Tochter namens Novie Nell auf der Welt begrüßen. Die Geburt des süßen Wonneproppens gab die Bloggerin erst vor ein paar Tagen auf Social Media bekannt. Nun versorgt Zoe ihre Fans mit niedlichem Baby-Content!

Auf Instagram gewährt die 33-Jährige ein paar private Einblicke in ihr kleines Familienleben – und die dazugehörige Bilderreihe ist wirklich zum Dahinschmelzen! "Novie ist jetzt seit fast zwei Wochen hier und es gibt ehrlich gesagt zu viele Highlights aus diesen zwei Wochen, die man teilen kann", schwärmt Zoe zu den süßen Schnappschüssen ihres Sprösslings und fügt hinzu: "Es fühlt sich schon so an, als wäre sie schon immer hier gewesen."

Erst vor wenigen Tagen verkündete die zweifache Mama die freudige Botschaft im Netz. Der kleine Fratz kam bereits am 6. Dezember zur Welt. "Noch rechtzeitig zu Weihnachten", betonte Zoe unter einem Video, in dem Novie munter mit ihren kleinen Beinchen herumstrampelte.

Instagram / zoesugg Zoe Suggs Tochter Novie Nell

Instagram / zoesugg Zoe Sugg und Alfie Deyes mit ihren Töchtrn Ottie und Novie

Instagram / zoesugg Zoe Suggs mit ihrer Tochter Novie Nell, Dezember 2023

