Nach Ozzys letzter Show: Kelly Osbourne hat sich verlobt

Ein Wochenende voller Emotionen: Kelly Osbourne (40) hat sich mit ihrem Langzeitpartner Sid Wilson (48) verlobt. Das besondere Ereignis fand unmittelbar nach dem letzten Auftritt ihres Vaters, Ozzy Osbourne (76), mit seiner Band Black Sabbath statt. Bei dem Abschiedskonzert am Samstag, das in der Villa Park Arena in Birmingham stattfand, verabschiedete sich Ozzy von der Bühne und beendete eine Ära der Rockgeschichte. Im Anschluss an diese denkwürdige Show überraschte Sid Kelly mit einem Heiratsantrag – und zwar direkt vor ihren Eltern, Ozzy und Sharon Osbourne (72).

Das intime und gleichzeitig humorvolle Ereignis wurde sogar in einem auf Instagram geteilten Video festgehalten. Während alle backstage gespannt auf den Moment warteten, begann Sid seine Rede mit den Worten: "Kelly, du weißt, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt." Doch mitten im Antrag sorgte Ozzy mit seinem typischen Humor für Lacher, als er laut rief: "F*** off! Du heiratest nicht meine Tochter." Unbeeindruckt führte Sid seinen romantischen Antrag fort und fragte Kelly, ob sie ihn heiraten wolle. Nach einem sichtlich überraschten Blick nickte die 40-Jährige schließlich mit einem breiten Lächeln. In einer emotionalen Umarmung und unter dem Jubel ihrer Freunde und Familie besiegelte das Paar den Moment.

Bereits vor acht Monaten hatte Kelly, in einem Interview mit dem Magazin Us Weekly offen darüber gesprochen, wie sie zu einer Hochzeit mit Sid steht. "Ich habe meinen Mann gefunden. Wir brauchen die Urkunde nicht. Aber ich weiß, dass Sid wirklich heiraten will, also werden wir auch heiraten. Es ist nicht so wichtig für mich", erzählte die Moderatorin damals noch. Viel wichtiger sei ihr das Familienleben: "Ich will auf jeden Fall mehr Babys", sagte sie und machte klar, dass für sie die Familienplanung an erster Stelle steht. Über die romantische Überraschung scheint sie nun trotz ihrer damaligen Aussage mehr als glücklich zu sein!

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

MEGA Sid Mason und Kelly Osbourne und ihr gemeinsamer Sohn im März 2025

