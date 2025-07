Tom Cruise verjüngt: Jonathan Ross kritisiert neues Aussehen

Jonathan Ross (64) hat in einer Episode seines Podcasts "Reel Talks" zusammen mit Tochter Honey Ross Schauspieler Tom Cruise (63) und dessen verändertes Aussehen ins Visier genommen. Dabei äußerte sich der Moderator kritisch zu den optischen Veränderungen des "Mission Impossible"-Stars, der in den letzten Wochen mit seinem glatten Gesicht bei Fans für einige Spekulationen gesorgt hat. Ross erklärte: "Er sieht immer noch gut aus für sein Alter, aber man merkt, dass da gewisse Anpassungen vorgenommen wurden." Der 62-Jährige habe seiner Meinung nach viel Filler benutzt, was seinem Gesicht eine unnatürliche Veränderung gegeben habe.

Während Jonathan Ross sich sicher zeigte, dass kosmetische Eingriffe eine Rolle spielen könnten, widerspricht ein plastischer Chirurg dieser Vermutung. Dr. Kahn erklärte gegenüber DailyMail.com, dass Tom Cruise wohl eher keine Operationen hinter sich habe. Stattdessen deute alles darauf hin, dass der Hollywood-Star Gewicht verloren habe, sportlich aktiver sei und möglicherweise auf Kohlenhydrate und Alkohol verzichte. Der Chirurg fügte hinzu, dass Tom zusätzlich Verfahren wie Mikrodermabrasion einsetzen könnte, eine Methode zur Verbesserung des Hautbildes, die besonders in den USA populär sei.

Tom Cruise steht immer wieder im Fokus, wenn es um sein jugendliches Erscheinungsbild geht. Der Schauspieler, der inzwischen 62 Jahre alt ist, hat in seiner Karriere nie davor zurückgeschreckt, für seine Filme auf Höchstleistung zu gehen. Mit seiner beeindruckenden Fitness und dem weltberühmten Lächeln begeistert er seit Jahrzehnten seine Fans. Jonathan Ross, der den Star persönlich getroffen hat, betont, dass er Tom trotz seiner Kritik sehr schätze: "Er war ein unglaublich gutaussehender Mann und ist es immer noch, aber ich wünschte, er hätte seine natürliche Schönheit bewahrt." Ob kosmetische Eingriffe, strenge Diät oder einfach nur ein gesunder Lebensstil – Tom Cruise bleibt im Rampenlicht eine polarisierende Erscheinung.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jonathan Ross und Tom Cruise

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

Getty Images Jonathan Ross, Moderator und TV-Gesicht

