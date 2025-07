So überraschte Rita Ora ihren Taika mit einem Heiratsantrag

Rita Ora (34) hat ein besonderes Detail ihrer Beziehung zu Taika Waititi (49) geteilt. Die Sängerin machte dem Regisseur einen romantischen Heiratsantrag in einer Hotelsuite in Palm Springs, wie sie jetzt in dem Podcast "Begin Again" erzählte. Für den Antrag füllte sie das Zimmer mit Luftballons und besorgte eine Torte. Obwohl sie nervös war, ob der Regisseur zustimmen würde, ließ sie sich nicht davon abhalten, die Frage aller Fragen zu stellen.

"Ich halte den Kuchen, einen verdammten Kuchen – und überall um uns herum sind Luftballons. Er kommt ins Zimmer und meint: 'Was zur Hölle?! Ist heute Valentinstag?' Ich nur: 'Nein!', also ging ich auf die Knie", erzählt die Musikerin. Für einen noch intimeren Touch hatte Rita maßgeschneiderte Eheringe anfertigen lassen, mit einer persönlichen Gravur. Taika sagte jedenfalls Ja, und nur kurze Zeit später fand 2022 die Hochzeit in einer kleinen privaten Zeremonie statt.

Die Sängerin, die mit Hits wie "For You" und "Let You Love Me" weltweite Erfolge feierte, und der Oscar-prämierte Filmemacher sind nicht nur beruflich viel beschäftigt, sondern teilen auch eine Vorliebe für unkonventionelle und kreative Ideen. Bereits vor seiner Ehe mit Rita machte Taika mit seiner humorvollen und oft selbstironischen Art in Interviews auf sich aufmerksam. Die beiden behaupten außerdem von sich, dass sie auch beste Freunde seien. Die Sängerin, die in der Vergangenheit oft über ihre Wünsche nach einer Familie sprach, scheint in Taika einen absolut passenden Partner gefunden zu haben.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im Juni 2023 in Sydney

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2024

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs, 2024