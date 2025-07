Schauspieldebüt verlangte NFL-Star Travis Kelce einiges ab

Travis Kelce (35), bekannt als professioneller Sportler, wagte mit der Serie "Grotesquerie" den Sprung in die Schauspielerei. Im Podcast "Bussin’ With the Boys" sprach der 35-Jährige über die Herausforderungen seines Debüts als Ed Laclan, genannt Fast Eddie, in der von Ryan Murphy (59) entwickelten Horrorshow. Obwohl er sich in einem äußerst talentierten Cast wiederfand und Unterstützung von seinen Co-Stars erhielt, gab er zu, sich während der Dreharbeiten oft unvorbereitet gefühlt zu haben. "Ich bin es gewohnt, eine Woche Zeit zu haben, um mit einem Plan in ein Football-Spiel zu gehen. Beim Schauspielern läuft das ganz anders", erklärte Travis.

Die Serie, die im Oktober 2024 Premiere feierte, beeindruckte mit einer unerwarteten Wendung in der Mitte der Staffel. Travis' Charakter, ein Krankenhausmitarbeiter mit einer romantischen Verstrickung, wurde plötzlich in einer gewagten Traumsequenz-Entdeckung als Teil der Halluzinationen von Lois, gespielt von Niecy Nash-Betts, dargestellt. Niecy lobte Travis später für seine Fähigkeit, sich in die ungewohnte Schauspielwelt einzuarbeiten, und beschrieb ihn als charmant und engagiert. Travis schilderte, wie intensiv er daran arbeitete, sich in der neuen Rolle zu verbessern: "Ich habe die Regisseure gebeten, mich zu coachen, und habe jede Kritik genutzt, um besser zu werden."

Niecy Nash-Betts nahm eine besondere Mentorrolle für Travis ein und bemühte sich, ihm den Einstieg zu erleichtern. "Ich wollte sicherstellen, dass er sich in dieser neuen Welt wohl und unterstützt fühlt", sagte sie gegenüber Us Weekly. Trotz der großen Umstellung scheint Travis die Erfahrung genossen zu haben und konnte sich nach und nach in die Kunst des Schauspiels einfinden. In Zukunft könnte diese neue Facette seines Talents für weitere Auftritte vor der Kamera sorgen – auch wenn Travis selbst sagt, dass er noch kein vollständiges Verständnis für die Schauspielwelt entwickelt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce beim Super Bowl LIX, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Niecy Nash-Betts bei den Emmy Awards im September 2024, Los Angeles.