Herzogin Meghan unterläuft peinlicher Fehler mit ihrer Marke

Herzogin Meghan (43) hat erneut ihre Fans und Kunden beeindruckt – nicht nur mit ihren Lifestyle-Produkten, sondern auch mit ihrer Problemlösungsstrategie. Nach dem rasanten Ausverkauf ihres kürzlich gelaunchten Aprikosenaufstrichs und weiterer Artikel ihrer Marke "As Ever" mussten einige Käufer laut Mirror enttäuscht feststellen, dass ihre Bestellungen aufgrund der hohen Nachfrage nicht erfüllt werden konnten. In einer E-Mail entschuldigte sich Meghan bei den betroffenen Kunden und versprach nicht nur eine vollständige Rückerstattung, sondern auch ein kostenfreies Exemplar des begehrten Produkts, sobald es wieder verfügbar ist.

Schon seit April hat "As Ever" mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, unter anderem bei einer limitierten Edition Wildblumenhonig, die ebenfalls viel zu schnell ausverkauft war. Auch damals erklärte die Marke, dass die Bestellungen die verfügbaren Lagerbestände deutlich überstiegen hatten. Meghan zeigte sich offen und verständnisvoll gegenüber den enttäuschten Kunden und versprach, aus den Fehlern zu lernen. Die Rückerstattungen und großzügigen Entschädigungsangebote – wie das Verschenken von Gratisprodukten – beeindruckten viele Abnehmer auf Social Media, die solche Maßnahmen von anderen Marken nicht gewohnt waren.

Bereits vor wenigen Tagen sorgte Meghan für Gesprächsstoff, als ihr neuer Roséwein aus dem kalifornischen Napa Valley am 1. Juli unter dem Label ihrer Marke erschien. Ausgerechnet kurz vor dem geplanten Start senkte König Charles (76) den Preis seines eigenen Sparkling English Rosé, der unter dem Label Highgrove Gardens verkauft wird. Die Aktion kam vielen Fans verdächtig gelegen und wurde als direkte Antwort auf Meghans bevorstehenden Launch gewertet. Nicht wenige vermuteten einen gezielten Schachzug um die Gunst der Weinliebhaber, denn mit dem Rabatt zogen Charles’ Produkte noch einmal verstärkt Aufmerksamkeit auf sich.

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

Getty Images König Charles, Juli 2025