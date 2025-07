Diogo Jotas Witwe erhält 14 Millionen Euro vom FC Liverpool

Die Fußballwelt steht unter Schock: Diogo Jota (✝28), der talentierte Stürmer des FC Liverpool, und sein Bruder André Silva kamen am 3. Juli 2025 bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Besonders tief sitzt die Trauer bei Jotas Ehefrau Rute Cardoso, mit der er kürzlich den Bund fürs Leben geschlossen hatte. Inmitten dieser unfassbaren Tragödie zeigt sich nun der Arbeitgeber des Verstorbenen mitfühlend: Der Verein FC Liverpool hat beschlossen, Diogos laufenden Vertrag mit einem wöchentlichen Gehalt von circa 160.000 Euro vollständig an Rute auszuzahlen. Damit erhält die Witwe laut Gala eine Summe von etwa 14 Millionen Euro, die regulär in den kommenden zwei Jahren an Diogo ausgezahlt worden wäre.

Neben der finanziellen Unterstützung begleitet der Verein die Familie auch emotional. Spieler, Trainer und Mitarbeiter des Klubs nahmen am Samstag an der Beerdigung in Diogos portugiesischer Heimatstadt Gondomar teil, um dem verstorbenen Spieler die letzte Ehre zu erweisen. Fans des Vereins zeigten ebenfalls große Anteilnahme und legten Blumen sowie Briefe am Stadion ab. Die Vereinsführung plant außerdem verschiedene Ehrenbekundungen, darunter die dauerhafte Sperrung von Diogos Rückennummer 20 – ein symbolischer Akt, um den beliebten Spieler unvergessen zu machen.

Diogo war nicht nur ein herausragender Fußballspieler, sondern auch ein Familienmensch durch und durch. Seine Beziehung zu Rute galt seit Jahren als besonders innig; gerade erst hatten die beiden vor Freunden und Familie ihre Liebe bestätigt. Rute teilte in der Vergangenheit online regelmäßig Momente aus ihrem gemeinsamen Leben – geprägt von viel Lachen und Nähe. Für die drei gemeinsamen Kinder war er nicht nur Vater, sondern ein Held. Die riesige Welle der Anteilnahme von Fans und Weggefährten zeigt, wie sehr Jota geschätzt und geliebt wurde – als Sportler, Ehemann, Vater und Mensch.

https://www.instagram.com/p/C924nuxI-Oa/?hl=de&img_index=1 Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im Juli 2024

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

