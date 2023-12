Deswegen könnte Cora Schumacher im Dschungel zickig werden!

Das riecht nach Ärger! Kürzlich wurde bekannt, dass Cora Schumacher (46) in den australischen Busch ziehen wird. Das Model ist somit die zweite Kandidatin, nach Schauspieler Heinz Hoenig (72), deren Einzug bestätigt ist. Die Ex von Ralf Schumacher (48) stellt sich den nervenzehrenden Dschungelprüfungen! Doch worauf will die hübsche Blondine eigentlich nicht verzichten? Cora gesteht, ohne dieses Lebensmittel könnte sie zickig werden!

Im Gespräch mit RTL spricht die ehemalige Rennfahrerin Klartext: "Für mich wird der Zuckerentzug auf jeden Fall eine Herausforderung sein." Die 46-Jährige gibt offen zu, dass sie ohne Zucker zickig werde. Bevor es losgeht, schlemmt die Naschkatze aber noch ordentlich: "Ich genieße, was noch geht." Sie wisse zwar, dass Zucker eine schlimme Droge sei, dennoch sei sie ein "Cola- und Schoki-Junkie".

Die TV-Persönlichkeit freut sich dennoch auf die Herausforderung: "Das ist so eine Mischung aus totaler Vorfreude – ich habe es die Jahre natürlich auch immer geguckt – aber so langsam bekomme ich auch ein bisschen Respekt." Die Mutter eines Sohnes wolle im Camp ihre "weiche Seite" präsentieren.

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

Getty Images Cora Schumacher, TV-Star

