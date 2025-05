Auf Krücken unterwegs: Das ist bei Cora Schumacher los

Cora Schumacher (48) muss derzeit einen weiteren Rückschlag verkraften: Nach einem unglücklichen Unfall ist die Reality-TV-Darstellerin aktuell auf Krücken angewiesen. Wie sie selbst berichtet, habe sie "eine Stufe nicht gesehen" und sich dabei verletzt. Ihren Instagram-Followern schilderte Cora den Vorfall ausführlich und zeigte sowohl ihren geschwollenen Fuß als auch später erste Bilder mit Krücken. Für ihre Fans gab sie jedoch Entwarnung: Zwar ist nichts gebrochen, doch ein gerissenes Außenband am Knöchel zwingt sie dazu, den Fuß in den kommenden sechs Wochen zu schonen.

Die ehemalige Rennfahrerin geht offen mit den Hintergründen ihres Unfalls um und erklärt, dass ihre ADHS-Diagnose dabei eine entscheidende Rolle gespielt habe. "Es ist ja nicht nur eine Konzentrationsschwäche", betonte sie in ihrer Story und schilderte, dass insbesondere bei Müdigkeit auch koordinative Schwierigkeiten auftreten. Dass in solchen Momenten schnell etwas passieren kann, zeigt nun ihr Unfall am Abend. Trotz Schmerzen und der ungewohnten Einschränkung zeigt sich Cora kämpferisch: "Das wird schon wieder", versichert sie ihren Fans optimistisch und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Unkraut kriegt man nicht kaputt."

Für Cora, die in den vergangenen Monaten bereits mit seelischen Belastungen und familiären Konflikten zu kämpfen hatte, bedeutet die neue Situation auf Krücken eine weitere Herausforderung. Die Kombination aus eingeschränkter Mobilität und ADHS fordert ihr derzeit besonders viel Geduld ab. Cora Schumacher hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig sportliche Aktivität für sie sei, um innere Unruhe zu lindern. Doch trotz der schwierigen Phase begegnet sie ihrer Community weiterhin mit Offenheit und einer guten Portion Humor.

Instagram / coraschumacher Realitystar Cora Schumacher

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Sommer 2024

