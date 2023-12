Offiziell bestätigt! Cora Schumacher zieht ins Dschungelcamp

Damit ist es offiziell! In wenigen Wochen wagen es die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt wieder in den australischen Busch, um im Dschungelcamp an ihre Grenzen zu kommen. Bislang wurde bereits bestätigt, dass Heinz Hoenig (72) bald in den Flieger nach Down Under steigen wird. Auch wurde schon spekuliert, dass sich Cora Schumacher (46) den Schlangen und Spinnen stellen wird – und tatsächlich: Cora zieht ins Dschungelcamp!

Das bestätigt jetzt der Sender RTL bei "Punkt 6". Anscheinend kann es die 46-Jährige kaum noch erwarten. "Das ist so eine Mischung aus totaler Vorfreude – ich habe es die Jahre natürlich auch immer geguckt – aber so langsam bekomme ich auch ein bisschen Respekt", erklärt Cora. Im Dschungelcamp wolle die Ex von Ralf Schumacher (48) den Zuschauern nun ihre "weiche Seite" präsentieren.

Heinz und Cora sind bislang die einzigen Dschungelcamp-Kandidaten, die für die kommende Staffel bestätigt sind. Bild will jedoch erfahren haben, dass auch Temptation Island-Bekanntheit Nico Legat sich den spannenden Challenges stellen wird. Damit tritt der TV-Fremdgeher in die Fußstapfen seines berühmten Papas – denn auch Thorsten Legat (55) wagte es 2016 in den australischen Busch und wurde Drittplatzierter.

Thomas Bartilla / Future Image Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Mai 2023

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

