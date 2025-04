Cora Schumachers Hündin wurde von Fahrradfahrer getreten

Cora Schumacher (48) wollte eigentlich nur einen sonnigen Spaziergang mit ihren Vierbeinern genießen. Doch diese alltägliche Aktivität wurde für die einstige Dschungelcamperin zum Albtraum. In ihrer Instagram-Story schildert sie ihren Followern, wie sich ihr ein Fahrradfahrer von hinten genähert habe. Daraufhin habe sie ihre Hunde zu sich gerufen. "Die Jeanny ist nicht sofort zu mir gekommen. Da ist er an mir vorbei und hat meinen Hund getreten!", echauffiert sich die Blondine. In einer weiteren Story zeigt sie, wie sie dem Rüpel hinterherrief: "Da fährt er weg, der kleine W*chser! Hau mir doch aufs Maul, komm!"

Die Hündin Jeanny ist Coras Ein und Alles. Im vergangenen Sommer hatte die zu dieser Zeit Elfjährige sehr erhöhte Leberwerte und musste in die Tierklinik. Die Ex-Partnerin von Ralf Schumacher (49) machte sich große Sorgen um ihr Fellbaby. "Sie ist eine Kämpferin, ich weiß das. Meine Seelenfreundin, wir kämpfen, wir geben niemals auf. Die schafft das, die kleine Maus", offenbarte sie im Netz.

Die vergangenen Monate waren alles andere als leicht für Cora. Nachdem ihr Ex-Mann Ralf sein Coming-out gefeiert und seine Beziehung mit Freund Étienne bekannt gemacht hat, zeigte sich die 48-Jährige weinend auf Social Media. "Ich fühle mich benutzt. Meiner besten Jahre beraubt. War er aufrichtig zu mir? Und das Wichtigste: Hat er mich überhaupt geliebt?", erklärte sie im Spiegel.

Anzeige Anzeige

Instagram / coraschumacher Realitystar Cora Schumacher

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige