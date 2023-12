"Fehlst": Jenny Frankhauser gedenkt ihres verstorbenen Opas

Heute ist kein einfacher Tag für Jenny Frankhauser (31). Im Dezember 2019 erlitt die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin einen schweren Schicksalsschlag: Ihr geliebter Opa Gerhard ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Bis heute hat die Tochter von Iris Klein (56) mit dem Verlust zu kämpfen. Heute ist bereits sein vierter Todestag: Aus diesem Anlass widmet Jenny ihrem verstorbenen Opa nun rührende Worte.

Auf Instagram postet die 31-Jährige einen nostalgischen Schwarz-weiß-Schnappschuss, auf dem ihr geliebter Opa Gerhard in die Kamera lächelt. "Ich denke an dich. Immer. [...] Heute ist der Tag, an dem du zu deinem Sohn (Papa) und unserer Maus (Priscilla) gereist bist und ich hoffe so sehr, dass ihr beieinander seid", verrät Jenny. Die Schwangere freue sich darauf, ihn irgendwann wiederzusehen und ihm dann von ihrem Leben zu erzählen. "Ich habe dich lieb, allercoolster und bester Opa des Universums. Du fehlst uns", fügt sie hinzu.

Schon während ihrer Zeit im Dschungelcamp 2018 hatte die Influencerin immer wieder betont, wie wichtig ihr ihre Großeltern seien. Sie und Jenny hatten sogar unter einem Dach gelebt. Als seine Enkelin am Ende der Staffel als Siegerin hervorgegangen war, hatte Opa Gerhard sich im RTL-Interview total stolz gezeigt: "Was uns gewundert hat: Du bist von Tag zu Tag stärker geworden. Das war echt super!"

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhausers Opa Gerhard

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser und Iris Klein

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de