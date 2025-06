"Ignorieren": Jenny Frankhauser zum Kim-Virginia-Drama

Reality-TV-Star Jennifer Frankhauser (32) hat sich jetzt in ihrer Instagram-Story zum aktuellen Drama um Kim Virginia Hartung (30) geäußert. Kim hatte kürzlich bekannt gegeben, dass sie ihr Baby verloren hat – doch Zweifel an der Wahrheit ihrer Aussage machen die Runde. Viele Prominente haben bereits Stellung bezogen, so auch Jennifer auf Rückfrage ihrer Follower: "Keiner von uns war dabei, keiner, außer die beiden, wissen was stimmt." Damit plädiert sie für Zurückhaltung angesichts der Sensibilität des Themas.

Jennifer betonte zudem, dass Kims Geschichte durchaus wahr sein könnte. In diesem Fall, so Jenny, müsse man unbedingt Rücksicht nehmen. "Ich will mir nicht ausmalen, wie sie sich fühlen muss", schrieb sie. Gleichzeitig stellte sie klar, dass es Konsequenzen geben müsse, falls an den Zweifeln doch etwas dran sein sollte. Sie kritisierte, dass ein so emotionales Thema keinesfalls für Täuschung oder Aufmerksamkeitssuche missbraucht werden dürfe. "Es gibt bei den beiden Varianten nur eine einzige richtige Art, darauf zu reagieren. Ignorieren und sich raushalten."

Kim Virginia Hartung sieht sich derzeit mit massiven Anfeindungen und Gerüchten konfrontiert – zuletzt im Zusammenhang mit einem von ihr geteilten Babybauch-Foto. Nikola Glumac (29), ihr Ex-Verlobter, und sie sind seit mehreren Wochen immer wieder Gesprächsthema. Während ihre Anhänger mitfühlen und Trost spenden, werfen Kritiker ihr vor, das Bild bearbeitet zu haben. Jenny appelliert an ihre Follower: "Ich bitte euch inständig, einfach nichts mehr dazu zu sagen, nicht mehr zu spekulieren und das Thema nun gut sein zu lassen."

Collage: Instagram / jenny_frankhauser, RTL Collage: Jennifer Frankhauser und Kim Virginia Hartung

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac