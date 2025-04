Familienzoff? Jenny Frankhauser und Iris schießen im Netz

Was ist bei Jennifer Frankhauser (32) und Iris Klein (57) los? Die Schwester von Daniela Katzenberger (38) teilte eine Instagram-Story, in der sie von einer romantischen Datenight mit ihrem Mann berichtete. Ihre Kinder seien in der Zwischenzeit von einer Freundin gehütet worden – so weit, so gut. Zwei Sätze der Erzählung scheinen allerdings vor allem Mama Iris sauer aufzustoßen: "Sind so dankbar dafür, weil wir ja so nie Unterstützung von der Familie oder sonst wem haben. Ich finde das immer so beneidenswert, wenn die Kids mal zum Beispiel bei den Großeltern übernachten", lautete es der Story. Soll das ein subtiler Seitenhieb auf Jennys Mama und die Oma ihrer Kinder sein?

Iris' Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. "Ja, ich bin gerne Mama und gerne Oma. Ich bin auch gerne für alle und jeden da, aber ich habe auch noch ein eigenes Leben und jedes Recht der Welt, auch mal nur an mich zu denken und hingehen zu dürfen, wo immer und wann immer ich das will", lauten die Worte in der Story der Promis unter Palmen-Teilnehmerin. Sie betont, dass sie nicht mehr für jeden springe, wie es den besagten Personen gerade passe. Wen genau Iris in ihrer Story anspricht, verrät sie nicht. Auffällig ist jedoch, dass dieses Posting nur kurz nach Jennys Aussagen kommt. Mittlerweile hat die zweifache Mama ihren Text offline genommen, weil sie das Thema "wütend macht und Kraft kostet".

Zwischen den Frauen rund um Iris, Jenny und Daniela kracht es häufiger mal. Zuletzt schien das Verhältnis zwischen der 57-Jährigen und ihrer 32-jährigen Tochter allerdings harmonisch zu sein. Seit ihrer Trennung liefern sich allerdings Iris und ihr Ex-Mann Peter Klein (58) einen Rosenkrieg – vor den Augen der Öffentlichkeit. Im November des vergangenen Jahres positionierte sich Jenny deutlich auf der Seite ihrer Mama und stärkte ihr den Rücken. "Reagiere nicht! Kein Wort. Sei einfach glücklich und ignoriere sie. Ganz egal, was sie jetzt noch alles tun oder erfinden, in der Hoffnung, du reagierst und gibst ihnen wieder die Bühne", riet sie Iris, nachdem Peter im Netz gegen sie geschossen hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Tochter-Mutter-Duo Jennifer Frankhauser und Iris Klein

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Steffen König und ihre Kinder im Dezember 2024

Anzeige Anzeige