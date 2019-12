Traurige Nachrichten von Jennifer Frankhauser (27)! Erst vor wenigen Tagen hatte die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin ihren Followern verkündet, sich bis Sonntag eine Social-Media-Auszeit zu nehmen. Sie müsse ein paar Dinge verarbeiten und wieder Kraft tanken. Den genauen Grund für diesen Entschluss wollte sie ihren Fans nicht mitteilen. Jetzt ist aber klar, was hinter ihrer Netz-Pause steckt: Jenny hat ihren geliebten Opa verloren.

In der Ludwigshafener Rundschau wurde eine Traueranzeige für Gerhard Frankhauser veröffentlicht: "Fassungslos geben wir den Tod meines geliebten Mannes, Vaters, Schwiegervaters, Opas und Uropas bekannt." Darunter ist unter anderem auch Jennys Name zu lesen. Ihr Großvater ist schon am 12. Dezember im Alter von 78 Jahren verstorben. Am heutigen Freitag soll die Trauerfeier stattgefunden haben.

Schon während ihrer Zeit im Dschungelcamp 2018 betonte die Influencerin immer wieder, wie wichtig ihr ihre Großeltern seien. Sie und Jenny lebten sogar unter einem Dach. Als seine Enkelin am Ende der Staffel als Siegerin hervorging, zeigte Jennys Opa sich im RTL-Interview total stolz: "Was uns gewundert hat: Du bist von Tag zu Tag stärker geworden. Das war echt super!"

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser im Dezember 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser



