Doch dicke Luft? Jenny und Iris Klein entfolgen sich im Netz

Nachdem Jennifer Frankhauser (32) und ihre Mutter Iris Klein (57) nach einem öffentlichen Streit schnell wieder beteuert hatten, sich versöhnt zu haben, sorgt nun ein Detail für Aufsehen: Die beiden Reality-TV-Stars folgen sich auf Instagram nicht mehr. Auch wenn das Entfolgen auf Social Media nicht unbedingt ein Beweis für tieferliegende Zerwürfnisse sein muss, überrascht diese Entwicklung – vor allem, da Iris und Jennys Schwester Daniela Katzenberger (38) nach wie vor auf dem Onlineportal miteinander befreundet sind.

Auslöser der jüngsten Unstimmigkeiten war eine Story von Jenny, in der sie sich über angebliche mangelnde Unterstützung ihrer Familie beklagte, was ihre Kinder angeht. Iris ließ das nicht auf sich sitzen: Sie fühlte sich wohl direkt angesprochen und reagierte öffentlich mit einem Beitrag, in dem sie beteuerte, immer Platz für ihre Kinder und Enkel zu haben. Kurz darauf trat das Mutter-Tochter-Duo jedoch gemeinsam auf die virtuelle Bremse und erklärte, dass alles wieder in Ordnung sei.

Dass sowohl Jenny als auch Iris ihre Konflikte im Netz austragen, ist für Fans der TV-Familie schon beinahe Routine. Vor allem Iris ist bekannt dafür, Privates in den sozialen Medien zu diskutieren. Ein bekanntes Beispiel ist das Drama um ihren Ex-Mann Peter Klein (58). Er soll seiner früheren Partnerin mit Realitystar Yvonne Woelke (45) fremdgegangen sein. Statt das Ganze in den eigenen vier Wänden zu bereden, folgte jedoch nicht nur eine Schlammschlacht im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger, Peter Klein und Iris Klein im Jahr 2014

Anzeige Anzeige