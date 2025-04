"Drama um nichts": Jenny Frankhauser verteidigt ihre Worte

Jennifer Frankhauser (32) und ihre Mutter Iris Klein (57) sorgen erneut mit einem öffentlichen Schlagabtausch auf Instagram für Gesprächsstoff. Nachdem die Schwester von Daniela Katzenberger (38) kürzlich bemängelt hatte, sie erhalte von ihrer Familie keine Unterstützung hinsichtlich ihrer Kinder, fühlte sich deren Oma davon wohl angegriffen. Nun meldet sich Jenny mit einem neuen Statement im Netz. "Es war gar nicht so böse gemeint, sondern eher, dass die heutige Gesellschaft so ist", rudert sie zurück und erklärt versöhnlich: "Die Omas von heute sind ja ein bisschen jünger als damals, vom Verhalten her – ein bisschen fitter."

Damit konkretisierte die Influencerin ihre Aussagen aus vergangenen Social-Media-Storys, in denen sie sich über mangelnde familiäre Hilfe beklagt hatte und die ihre Mutter zu einer eher deutlichen Rechtfertigung veranlasst hatten. Iris teilte nämlich ein Foto mit ihrer Enkeltochter Sophia Cordalis (9) auf einem Bett und verteidigte sich mit den Worten: "Bei Oma ist immer ein Bett frei... Für alle meine Kinder und Enkelkinder." Jennys erneuter Versuch, die Wogen zu glätten, verdeutlicht, dass ihre Worte leicht missverstanden werden können. Dennoch bleibt sie bei ihrer Sicht der Dinge: "Hier geht es nicht um Verpflichtungen, sondern um freiwilliges, ehrliches Interesse und Liebe den Kindern gegenüber."

Das Verhältnis zwischen Jennifer und Iris stand in der Vergangenheit schon häufiger im Rampenlicht. Wenn es hart auf hart kommt, halten die Frauen aber stets zusammen – wie unter anderem bei dem langwierigen Drama um Iris' Ex-Mann Peter Klein (58). Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner soll seine frühere Frau während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp im Jahr 2023 mit Yvonne Woelke (45) betrogen haben. Damals reisten die beiden als Begleitpersonen nach Australien. Zwar streiten die Realitystars einen Seitensprung bis heute vehement ab, mittlerweile sind sie aber tatsächlich ein Paar.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Iris Klein, April 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Tochter-Mutter-Duo Jennifer Frankhauser und Iris Klein

