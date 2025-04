Nach Zoff: Iris Klein und Jenny haben sich wieder versöhnt

Jennifer Frankhauser (32) und ihre Mutter Iris Klein (57) machen wieder gemeinsame Sache: Nachdem es zuletzt zwischen dem Reality-Star und ihrer Mutter einen öffentlichen Streit gegeben hatte, verkündeten beide nun, dass sie sich versöhnt haben. Der Zoff hatte begonnen, als Jennifer sich bei Instagram darüber ausließ, von ihrer Familie kaum Unterstützung zu bekommen. Iris reagierte öffentlich auf die Kritik und verteidigte sich gegen die Vorwürfe ihrer Tochter. Jetzt hat Iris einen Beitrag von Promiflash zum Thema auf Instagram geteilt und erklärt: "Wir sind halt eine ganz normale Familie und da kracht's halt auch mal... Aber es ist alles wieder gut."

Im Internet verfolgten zahlreiche Fans die Auseinandersetzung. Die Spannungen sorgten nicht nur bei den Followern, sondern auch in der Promiwelt für viel Gesprächsstoff. Iris nutzte ihre Instagram-Story, um die Wogen zu glätten und zu versichern, dass wieder Frieden herrscht. Die beiden Reality-TV-Stars gelten seit Jahren als eingespieltes Mutter-Tochter-Duo, weshalb ihr Streit viele überraschte – ebenso wie die schnelle Versöhnung danach für Erleichterung bei den Fans sorgte.

Hinter den Kulissen gab es schon öfter Streitigkeiten zwischen Jennifer und ihrer Mutter, doch meistens fanden sie wieder zueinander. Iris, die drei Kinder hat, ist für ihre temperamentvolle und direkte Art bekannt, während Jennifer zunehmend als Sängerin und mit eigenen TV-Auftritten in Erscheinung tritt. Trotz aller Differenzen betonten beide in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr ihnen die Familie am Herzen liegt. "Bei uns ist halt manchmal ordentlich Feuer drin", gestand Iris bereits bei früheren Gelegenheiten. Auch Jennifer teilte vor einiger Zeit einen Schnappschuss mit ihrer Mutter und schrieb dazu: "Egal, was passiert – am Ende halten wir zusammen!"

Instagram / jenny_frankhause Jenny Frankhauser, Influencerin

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

