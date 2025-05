Hochzeitspläne: Wartet Jenny Frankhauser auf ihren Antrag?

Jennifer Frankhauser (32), ihr Partner Steffen König und ihre beiden gemeinsamen Söhne Damian und Milan sind eine superglückliche Familie. Verheiratet sind Jenny und der Vater ihrer Kinder aber nicht – irgendwann wollen sie das aber ändern. Aktuell warte Jenny jedoch nicht darauf, dass ihr Freund ihr endlich die Frage aller Fragen stellt. "Ich habe noch nie auf einen Antrag gewartet. Ich hätte mich gewundert, wenn da die letzten Jahre was gekommen wäre, weil wir echt nur am Arbeiten waren oder wir haben Kinder bekommen", erklärt sie in ihrer Instagram-Story.

In der Vergangenheit habe also die Zeit gefehlt, um sich über so etwas Gedanken zu machen. "Ich hätte gar keinen Kopf dafür gehabt", bekräftigt Jenny ihre Aussage. Darüber gesprochen haben sie aber wohl schon mal. "Wir haben vor, zu heiraten", bestätigt das Jenny und fügt aber im Scherz hinzu: "Ich würde sagen, [Steffen] muss sich erst einmal einen schönen Antrag überlegen, damit ich auch 'Ja' sage." Außerdem weiß sie: "Steffen hat mir ja schon gesagt, wenn er mir den Antrag macht, dann möchte er auch zeitnah heiraten. Das wäre auf gar keinen Fall gegangen. Also, wann denn auch?"

2022 machte Söhnchen Damian Jenny und Steffen zum ersten Mal zu Eltern. Sein kleiner Bruder Milan wurde 2024 geboren. Seitdem sie Mama geworden ist, dreht sich ihr ganzes Leben um den Nachwuchs – das gestand die 32-Jährige bereits Anfang Januar auf Instagram. "Ich habe mich, um ehrlich zu sein, gerade irgendwie etwas 'verloren'. Ich war/bin nur noch Mama – nicht mehr Jenny", erzählte sie in ihrer Story. Klingt wohl wirklich so, als habe Jenny neben ihren Kids nicht mehr viel Zeit für etwas anderes. Wann sich das ändern wird und die Hochzeitsglocken bei den beiden läuten werden, bleibt abzuwarten.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ihr Freund Steffen und die Kinder Milan und Damian an Weihnachten 2024

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihren Kindern Damian und Milan

