Südafrikanische Sängerin Zahara im Alter von 36 verstorben

Traurige Neuigkeiten aus der Musikwelt. Die Sängerin Zahara (✝36), die mit bürgerlichem Namen Bulelwa Mkutukana hieß, startete mit ihrem Debütalbum "Loliwe" im Jahr 2011 so richtig durch: Innerhalb von nur drei Wochen verkaufte sie über 100.000 Tonträger! Sie sang sowohl in ihrer Muttersprache isiXhosa als auch auf Englisch. Nun machen jedoch traurige Nachrichten die Runde: Zahara ist nach einer Erkrankung verstorben.

Wie mehrere Medien, unter anderem The Sun, berichten, ist die Musikerin in Johannesburg in Südafrika verstorben. Zahara war lange Zeit alkoholabhängig. Sie litt zuletzt an einer Lebererkrankung und lag im Krankenhaus, wo sie schließlich verstarb. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Ein offizielles Statement ihrer Familie steht noch aus, aber zahlreiche Fans trauern bereits um die talentierte Sängerin.

Im Laufe ihres Lebens wurde Zahara mehrfach ausgezeichnet. Allein in Südafrika wurden ihr viele Preise verliehen. Auch auf der "BBC 100 Women"-Liste, bei der jährlich hundert einflussreiche und inspirierende Frauen aufgezählt werden, wurde Zahara im Jahr 2020 genannt.

