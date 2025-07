Paul McCartney & Ringo Starr pflegen besondere Freundschaft

Ringo Starr (84) und Paul McCartney (83) teilen eine außergewöhnliche Verbindung, wie sie jetzt in einem kürzlich veröffentlichten Porträt der The New York Times beschrieben wurde. Die beiden Musiker, die als Mitglieder der Beatles Musikgeschichte geschrieben haben, sehen ihre Freundschaft als etwas Einzigartiges. "Da John (✝40) und George (✝58) nicht mehr hier sind, denke ich, dass wir erkennen, dass nichts für immer hält", erklärte Paul. "Deshalb halten wir an dem fest, was wir jetzt haben, weil wir erkennen, dass es etwas ganz Besonderes ist." Vor Kurzem standen die beiden erstmals seit fünf Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne, als Ringo während eines Konzerts in der Londoner O2-Arena zu Pauls Performance von "Helter Skelter" stieß.

In dem Gespräch wurde zudem Ringos Vermächtnis als Musiker gewürdigt. Häufig als "Glücksgriff" abgestempelt, werden seine Bedeutung und sein Talent als Schlagzeuger noch immer von Kollegen wie Max Weinberg und Sheila E. betont. Auch Paul betonte: "Er war ein fantastischer Drummer." Ringo selbst gestand, dass er als Songwriter eher einen zurückhaltenden Part hatte. Während John Lennon und Paul die großen Hits lieferten, schrieb Ringo laut People erst später Songs wie "Don't Pass Me By" und "Octopus's Garden". Im humorvollen Rückblick erzählte er, dass seine ersten Versuche oft für Lachanfälle bei der Band sorgten, da er eher bekannte Melodien mit neuen Texten versah.

Die besondere Verbindung zwischen Paul und Ringo scheint tief in den gemeinsamen Erinnerungen ihrer Zeit als Beatles verwurzelt. Wie Ringo gegenüber dem AARP Magazine erzählte, fühlte er sich als Einzelkind plötzlich um drei Brüder bereichert, als er der Band beitrat. "Wir haben aufeinander aufgepasst", erinnert er sich an die unzertrennliche Dynamik der Gruppe. Auch heute halten sie weiterhin an dieser Bruderschaft fest, die sie nach dem Verlust von John Lennon und George Harrison noch stärker zu schätzen wissen. Ihre gemeinsame Geschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist, hat die Basis für eine Freundschaft gelegt, die einmalig ist und sie immer wieder zu besonderen Momenten zusammenführt.

Anzeige Anzeige

BEN STANSALL / Staff / Getty Images Ringo Starr und Paul McCartney, Ex-Mitglieder der Beatles

Anzeige Anzeige

MEGA Paul McCartney und Ringo Starr im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon am Londoner Flughafen, Februar 1964