Sam Rockwell kassiert für Film ohne eigenen Auftritt

Sam Rockwell (56), der Oscar-prämierte Schauspieler aus Filmen wie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und "Vice – Der zweite Mann", hat während eines Podcast-Auftritts eine bemerkenswerte Anekdote aus seiner frühen Karriere geteilt. Der 56-Jährige verriet im "Happy Sad Confused"-Podcast, dass er seit 36 Jahren regelmäßig Tantiemen für einen Film erhält, in dem er nicht einmal zu sehen war: "Der knallharte Prinzipal" von 1989. Ursprünglich sollte Sam eine kleine Rolle mit nur einer Zeile in dem Drama übernehmen, bevor er letztlich aus kostentechnischen Gründen nicht mehr gebraucht wurde. Dennoch scheint er seitdem finanziell von dem Film zu profitieren.

Die Begebenheit erklärt sich durch Vertragsdetails: Obwohl Sam die vorgesehene Szene nie drehte, wurde er bereits für den Film gecastet und möglicherweise in offiziellen Unterlagen oder Testfassungen berücksichtigt. Der spätere Erfolg von "Der knallharte Prinzipal" hat dazu geführt, dass ihm bis heute Residualzahlungen zustehen. Michael Imperioli, bekannt aus "Die Sopranos", übernahm damals die Rolle, wurde jedoch aus ähnlichen Gründen nicht im finalen Schnitt berücksichtigt.

Sam Rockwell, der in seiner Karriere Höhen und Tiefen durchlebt hat, gehört heute zu den bekanntesten Charakterdarstellern Hollywoods. Rückblickend betrachtet er seine Anfänge mit Humor, wie seine lockere Erzählung im Podcast zeigt. Über sein resilient gebliebenes Einkommen durch den Set-Ausrutscher hat er anscheinend auch nicht zu klagen. Privat hält sich Sam gern bedeckt, doch er gilt als Spieler, der bereit ist, Risiken einzugehen – sei es bei der Filmauswahl oder ungewöhnlichen Karrierenarrativen.

Getty Images Sam Rockwell im Juni 2025 in New York

Frederick M. Brown/Getty Images Sam Rockwell bei den SAG Awards 2018

Angela Weiss/AFP/Getty Images Sam Rockwell in Jersey City, New Jersey

