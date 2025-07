Brad Pitt verrät: Diese zwei Frauen raubten ihm den Atem

Brad Pitt (61), einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods, hat überraschend offenbart, welche beiden Frauen ihn in seiner langen Karriere wirklich sprachlos gemacht haben. In der aktuellen Folge des "New Heights"-Podcasts mit Jason (37) und Travis Kelce (35) erzählte der 61-Jährige, dass Geena Davis (69) und Susan Sarandon (78) seine Bewunderung erregt hatten, als er sie erstmals traf. Beide Stars spielten an der Seite von Brad in dem Film "Thelma & Louise" aus dem Jahr 1991. "Ich war absolut beeindruckt von ihnen", gestand Brad, fügte aber hinzu: "Ich habe mich schnell daran gewöhnt." Die beiden Schauspielerinnen hinterließen damals offensichtlich einen bleibenden Eindruck bei dem damaligen Newcomer.

Brad nutzte die Gelegenheit, an die Dreharbeiten zu erinnern, die ihm seinen Durchbruch brachten. Besonders die Zusammenarbeit mit Geena Davis blieb ihm in Erinnerung, da sie ihm während einer intimen Filmszene "viel Unterstützung" gab, wie er schon in einem früheren Interview teilte. Auch seine ehemaligen Kolleginnen sind voller Lob für den Schauspieler. Susan Sarandon betonte in einem Gespräch mit Extra, dass Brad bereits in "Thelma & Louise" mit seiner schauspielerischen Tiefe glänzte und über die bloße Rolle des schönen Gesichts hinausging. Geena Davis hob gegenüber People hervor, dass Brad bereits beim ersten Vorsprechen besonders herausstach und sie immer wusste, dass er "es hat".

Neben seiner Erfolgsgeschichte als Schauspieler musste Brad auch persönliche Herausforderungen bewältigen. Nach der schwierigen Scheidung von Angelina Jolie (50), mit der er sechs Kinder hat, öffnete er sich über seinen Weg zur Nüchternheit und die Teilnahme an AA-Treffen. In Interviews sprach er oft darüber, wie ihm diese Veränderungen halfen, sich weiterzuentwickeln. Trotz der Höhen und Tiefen in seinem Leben blickt Brad Pitt positiv nach vorn. Seine Reflexion über die Vergangenheit und die Wertschätzung für seine Wegbegleiter zeigen einmal mehr, wie bodenständig der Schauspieler geblieben ist.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Brad Pitt und Geena Davis in einer Szene aus "Thelma & Louise"

Getty Images Geena Davis und Susan Sarandon bei der Jubiläumsfeier von "Thelma & Lousie" 2021