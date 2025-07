"Kein Paar mehr": Fynn Lukas Kunz macht Trennung publik

Im Juni des vergangenen Jahres machte Fynn Lukas Kunz (27) voller Freude seine Beziehung offiziell. Mit seiner Partnerin, die sich Laeny nennt, turtelte der Die Bachelorette-Gewinner liebevoll im Meer. Diese romantische Idylle gehört nun allerdings der Vergangenheit an, denn Fynn ist wieder Single. "Laeny und ich sind kein Paar mehr. Wir wollten das nicht an die große Glocke hängen", berichtet Fynn im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram.

In dem Statement, das er mit den Fans teilt, betont Fynn, dass er und Laeny im Guten auseinandergegangen sind. "Es ist alles gut zwischen uns. Trennungen sind nie leicht, aber sie gehören zum Leben dazu", schreibt die TV-Bekanntheit weiter. Wie lange die beiden schon getrennt sind, bleibt bisher offen, da beide offenbar beschlossen haben, die Trennung privat zu halten.

Noch vor rund einem halben Jahr hatten die beiden ihre Liebe offen zelebriert und ihre Fans häufig an ihrem gemeinsamen Glück teilhaben lassen. Das einstige Paar hatte sogar schon ein Partnertattoo: Während Fynn ein kleines "L" in seine Sleeve-Tätowierung integrierte, verewigte Laeny seine Initiale an ihrem Handgelenk. "Ich glaube, ich habe euch noch gar nicht die Bedeutung meines neuen Tattoos erzählt, upsi", kommentierte der Realitystar damals das besondere Bild auf Social Media.

RTL / Markus Hertrich Fynn Lukas Kunz, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz und Laeny, Influencer

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz' Partnertattoo mit Freundin Laeny

