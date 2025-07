Leyla und Mike Heiter teilen erste Fotos von ihrer Hochzeit

Am vergangenen Samstag haben Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) ihre Liebe mit dem Jawort besiegelt und jetzt neue Einblicke in ihren besonderen Tag gegeben. Die Reality-TV-Stars teilten Fotos ihrer standesamtlichen Hochzeit auf Instagram, die im prunkvollen, goldenen Saal des "Palais Prinz Carl" in Heidelberg stattfand. Das Ehepaar verließ jubelnd den Raum, beide strahlten und streckten die Arme in die Luft. Weitere Aufnahmen zeigen das glückliche Paar mit seinen neuen Eheringen, posierend vor einem Flügel sowie in einem eleganten Cabrio. Dazu schrieb Leyla: "Frisch vermählt!"

Die romantische Atmosphäre der Zeremonie und das imposante Ambiente des barocken Saals boten die perfekte Kulisse für den großen Tag. Die Augen aller waren dabei besonders auf die Braut Leyla gerichtet, die mit ihrem besonderen Outfit ein echter Hingucker war. Neben der stilvollen Gestaltung war auch die musikalische Begleitung ein unvergessliches Highlight: Pianoklänge, untermalt von Saxofonmusik zu "River Flows in You", verliehen der Hochzeit laut Bild eine unverwechselbare, emotionale Note. Im Anschluss feierte das Paar mit einer kleinen, aber ausgewählten Runde aus Familie und Freunden.

Zahlreiche Weggefährten und Freunde aus der Reality-TV- und Social-Media-Welt nutzten ebenfalls Instagram, um ihre Glückwünsche auszusprechen. Gigi Birofio (26), Marlisa Rudzio (35) und Anna Rossow (36) ließen es sich nicht nehmen, liebe Worte zu hinterlassen. Anna schrieb: "Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute für eure gemeinsame Zukunft." Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) gratulierte mit den Worten: "Auf euch und das Leben. Liebe gewinnt immer!" Felix von Jascheroff (42) erinnerte in seinem Gruß daran, wie alles im Dschungelcamp begann, und betonte: "Meine Hübschen, alles Gute für euch. Macht euch einen schönen Tag, genießt die Zeit und seid laut!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, 2024