Stolz: Thorsten Legat spürt Entwicklung bei Sohn Nico Legat

Nico Legat (27) hat turbulente Jahre hinter sich. Der einstige Temptation Island-Kandidat sorgte in der Vergangenheit für Schlagzeilen, sei es durch öffentliches Fremdgehen oder seinen Alkoholkonsum. Doch seit Mai ist alles anders: Nico ließ sich in eine Suchtklinik einweisen und ist seit einigen Wochen in einer Therapie. Sein Vater Thorsten Legat (56) nimmt bereits eine positive Entwicklung bei seinem Sohn wahr: "Er ist richtig gefestigt. Ihr werdet einen ganz anderen Nico Legat sehen."

Thorsten erklärte, dass Nico in der Vergangenheit "ein schwaches Mindset" gehabt und die Welt naiverweise nicht ernst genommen habe. Diese Einstellung sei letztlich sein "großer Fehler" gewesen. Der 56-Jährige führte weiter aus, dass er seinem Sohn, könnte er die Zeit zurückdrehen, davon abgeraten hätte, den Sprung ins Reality-TV mit "Temptation Island" zu wagen. Ein "ganz normales, einfaches Event" hätte sich womöglich besser geeignet – denn zu dem Zeitpunkt sei Nico noch ein "kleines Früchtlein gewesen, so ein kleines Baby noch", gibt der einstige Fußballer zu verstehen.

Wie gut sich Nico in seiner Therapie schlägt, dürfte Thorsten kürzlich mit eigenen Augen gesehen haben. Er und seine Frau statteten dem Das große Promi-Büßen-Star am vergangenen Wochenende einen Besuch ab. Für die Gesellschaft seiner Eltern war Nico überaus dankbar. "Es war unfassbar schön, dass die Eltern da waren. Es tut immer extrem gut, wenn man die ganze Woche halt gar keinen sieht und immer nur sein Ding in der Klinik durchzieht", freute er sich in seiner Instagram-Story. Solche Treffen seien in seiner aktuellen Phase besonders wertvoll.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / alexandra_legat_official Thorsten Legat mit seiner Frau Alexandra

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat im Juli 2025

Anzeige