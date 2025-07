Ernstes Schwertdrama: Tom Cruise entging nur knapp dem Tod

Hollywood-Star Tom Cruise (63) entging bei den Dreharbeiten zu "Last Samurai" nur knapp einem tragischen Unfall! Während einer Actionszene saß Tom auf einem mechanischen Pferd – doch die Sequenz lief völlig aus dem Ruder. Das Pferd stoppte nicht wie geplant, und sein Co-Star Hiroyuki Sanada schwang gerade ein echtes Schwert! "Toms Hals war direkt vor mir, ich wollte mein Schwert aufhalten – aber das ist mit einer Hand schwer", erinnerte sich Hiroyuki später im Gespräch mit dem Guardian. Nur durch seine blitzschnelle Reaktion konnte er Schlimmeres verhindern – die Crew hielt bereits den Atem an.

In dem historischen Abenteuerfilm spielt Tom Cruise den desillusionierten US-Soldaten Nathan Algren, der im Japan des 19. Jahrhunderts von einer Gruppe Samurai gefangen genommen wird. Die Begegnung mit den traditionellen Kriegern sorgt für tiefgreifende Veränderungen in Nathans Weltbild. Neben Tom glänzt vor allem Ken Watanabe (65) in der Rolle des Samurai-Anführers Katsumoto. Der Film zeichnet sich durch detailreiche Inszenierung, packende Schlachtenszenen und eine emotionale Handlung aus. "Last Samurai" feierte bei seiner Veröffentlichung großen Erfolg und ist bis heute ein Highlight in Toms Karriere.

Tom Cruise ist bekannt dafür, selbst die gefährlichsten Stunts zu übernehmen, was ihm über die Jahre den Ruf eines wahren Adrenalin-Junkies einbrachte. Berichte über ähnliche Vorfälle ziehen sich durch seine Karriere. In "Mission: Impossible 5" hing er an einem startenden Flugzeug, was ihn erneut an die Grenzen seiner Sicherheit brachte. Doch trotz der Risiken vermeidet Tom Body-Doubles und setzt auf Authentizität in seinen Rollen. Auch abseits des Sets ist Tom Cruise für seine Disziplin und körperliche Fitness berüchtigt, was ihn mit über 60 Jahren weiterhin zu einem der gefragtesten Action-Stars macht. "Last Samurai" zeigt nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch, wie schnell diese lebensbedrohlich werden kann.

Tom Cruise in Cannes, Mai 2025

Tom Cruise bei der "Mission: Impossible – The Final Reckoning"-Premiere in New York City

Tom Cruise im Mai 2025 bei der Tokio-Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning"