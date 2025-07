TV-Star Dominic Purcell schließt "Prison Break"-Reboot aus

Dominic Purcell (55), bekannt aus der Erfolgsserie "Prison Break", hat seinen Fans diese Woche auf Instagram eine klare Ansage gemacht: Ein Reboot der Kultserie wird es nicht geben. Der 55-jährige Schauspieler, der durch seine Rolle als Lincoln Burrows berühmt wurde, erklärte in einem Post, dass er die Serie hinter sich gelassen habe. "Es wird nicht passieren", schrieb er. Auf einem Bild zeigte sich Dominic mit einem ordentlich gestutzten Salz-und-Pfeffer-Bart und kürzeren Haaren – ein Look, bei dem man den Schauspieler kaum wiedererkennt.

Die Nachricht löste eine Welle von Reaktionen aus. Viele Fans stimmten Dominic zu, dass es Zeit sei, die Serie ruhen zu lassen. Einige Anhänger kommentierten, dass sie die Serie immer noch wiederholt anschauen, während andere betonten, wie wichtig es sei, den Schauspielern Raum für ihre Weiterentwicklung zu geben. Tatsächlich hatte Dominic beim Schreiben betont, dass er keine Lust habe, "das zu tun, was die Leute von ihm erwarten oder was er im Schlaf tun könnte". Mit dieser Einstellung habe er sich neuen Projekten geöffnet. Übrigens ist er nicht der einzige Hauptdarsteller, der sich öffentlich gegen eine Rückkehr zur Serie aussprach: Bereits 2020 erklärte sein Co-Star Wentworth Miller (53), dass er ebenfalls nicht mehr an "Prison Break" mitwirken werde.

Seit dem Ende von "Prison Break" im Jahr 2017 hat sich Dominic Purcell beruflich auf neuen Wegen versucht und war unter anderem in der DC-Serie "Legends Of Tomorrow" zu sehen. Auch privat hat sich einiges getan: Im Jahr 2023 heiratete er Tish Cyrus (58), die Ex-Frau von Billy Ray Cyrus (63). Die Hochzeit der beiden sorgte für Schlagzeilen, und seitdem genießen sie ihr gemeinsames Leben abseits der Kameras. Fans dürfen sich allerdings auf ein Wiedersehen freuen, denn Dominic wird in der kommenden Serie "Snatchback" an der Seite von Wentworth Miller zurück auf den Bildschirm kehren.

Getty Images Dominic Purcell im Mai 2018 in Kalifornien

Getty Images Dominic Purcell, Schauspieler

Getty Images Dominic Purcell und Wentworth Miller, "Prison Break"-Stars