Jason Kelce findet seinen Gewichtsverlust "deprimierend"

Jason Kelce (37), der ehemalige Spieler der Philadelphia Eagles, hat in einer neuen Folge seines Podcasts "New Heights" über die Herausforderungen seines Gewichtsverlusts gesprochen. Gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (35), der ebenfalls in der NFL spielt, reflektierte er darüber, wie sich das Abnehmen auf sein Leben auswirkt. Während der Episode am 2. Juli schlüpfte Jason in ein altes College-Trikot der University of Cincinnati, wo er früher spielte. Seinem Bruder fiel prompt auf, dass die Nummer 60 nun nicht mehr optimal zu ihm passt. "Dude, du bist so dünn geworden, dass die Nummer 60 nicht mehr zu dir passt", scherzte Travis, was bei beiden Brüdern für Gelächter sorgte.

Jason erklärte, dass er von seinem früheren NFL-Spielgewicht von rund 136 Kilogramm auf etwa 113 Kilogramm kommen wolle. Das Abnehmen bringe jedoch nicht nur Herausforderungen mit sich, sondern auch humorvolle Momente, wie die Brüder betonten. Im Gespräch scherzte Jason, dass er sich nun wie ein "Long Snapper" fühle – ein Spieler, der meist nur bei bestimmten Spielzügen zum Einsatz kommt. "So deprimierend", kommentierte er mit einem Augenzwinkern den Wandel seiner Erscheinung. Seit seinem Karriereende legt der Sportler zunehmend Wert auf seine Gesundheit.

Während seiner 13-jährigen NFL-Karriere gehörte Jason Kelce zu den absoluten Topspielern seines Teams und brachte in dieser Zeit rund 136 Kilogramm auf die Waage. Nach seinem Rückzug vom Profisport widmet sich der vierfache Familienvater nun neuen Herausforderungen wie seiner Gesundheit und Fitness. Er selbst sagte, er wolle einen Mittelweg finden – kräftig aussehen, sich dabei aber weiterhin wohlfühlen. Trotz seines Ausstiegs aus dem harten NFL-Alltag pflegt Jason weiterhin eine enge Bindung zu seinem Bruder, mit dem er regelmäßig im Podcast über sportliche und private Themen spricht.

Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

Getty Images Jason Kelce, ehemaliger NFL-Profi

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York