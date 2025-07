Darum müssen Amal Clooneys Gäste ihr Handy abgeben

Amal Clooney (47) hat eine klare Ansage für Besucher in ihrem Zuhause: Handys müssen draußen bleiben. Wie die Menschenrechtsanwältin in einem Interview mit Glamour verriet, hat sie einen speziellen Korb, in dem die Geräte während des Aufenthalts verstaut werden. Diese strikte Maßnahme dient dem Schutz der Privatsphäre ihrer Familie, insbesondere ihrer 8-jährigen Zwillinge Ella und Alexander. "Es ist wichtig, private Momente und Räume zu schaffen, die heutzutage immer schwerer zu bewahren sind", erklärte Amal und fügte hinzu, dass solche Maßnahmen zunehmend notwendig geworden seien, seit sie Mutter sei.

Der Schutz der Kinder vor neugierigen Blicken ist für Amal und ihren Mann George Clooney (64) eine absolute Priorität. Schon 2014 forderte der Schauspieler in einem offenen Brief die Presse auf, keine Bilder seiner Kinder zu veröffentlichen. Er sprach auch mehrfach über die Herausforderung, Ruhm und Privatsphäre in Einklang zu bringen. George betonte, dass weder Ella noch Alexander sich für die Öffentlichkeit entschieden hätten und daher Fotos von ihnen ferngehalten werden sollten. Amal ergänzte, dass sie sich bewusst dafür entschieden hätten, die Privatsphäre ihrer Kinder bestmöglich zu wahren und keine Bilder der beiden in sozialen Medien oder der Öffentlichkeit zu teilen.

George und Amal, die 2014 in Italien heirateten, achten auch bei der Auswahl ihrer beruflichen Projekte darauf, genügend Zeit für ihre Familie zu haben. Trotz ihrer Bemühungen, das Leben ihrer Kinder ruhig zu halten, teilte George kürzlich in einem Interview mit E! News eine humorvolle Anekdote: Die beiden seien begeistert von Taylor Swift (35), hätten jedoch keine Ahnung, wer prominente Gäste wie Robert De Niro (81) sind. Abseits des Medienrummels genießen die Clooneys die kleinen Momente des Familienlebens – in einer sicheren Umgebung, die sie durch Maßnahmen wie Amals Handyregel bewusst gestalten.

Getty Images George Clooney und Amal Clooney im Juni 2025

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Getty Images George und Amal Clooney im September 2024