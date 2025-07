So lief "And Just Like That"-Einstieg für Sarita Choudhury

Sarita Choudhury, bekannt aus ihrer Rolle im Sex and the City-Spin-off And Just Like That, hat über ihren Einstieg in die Kultserie gesprochen. Die Schauspielerin spielt Seema Patel, eine der neuen Protagonistinnen, und stand damit neben langjährigen Stars wie Sarah Jessica Parker (60) vor der Kamera. In einem Interview mit Promiflash verriet Sarita, dass das Mitwirken in einer so etablierten Serie kein einfaches Unterfangen war. "Es war nicht leicht, bei der Show mitzumachen, denn sie hat Kultstatus und funktionierte bereits", erklärte sie. Der Druck, sich in einer solch ikonischen Produktion einzugliedern, sei spürbar gewesen.

Sarita erklärte weiter, dass sie sich trotz der Herausforderungen in ihrer neuen Rolle weiterentwickeln konnte. "Innerlich habe ich angefangen, besser zu werden oder mich sicherer zu fühlen", sagte sie und betonte, dass es für sie vor allem während der ersten Staffel ein schneller Einstieg war, bei dem sie oft spontane Entscheidungen treffen musste. Unterstützung fand die Schauspielerin jedoch in Michael Patrick King, dem Regisseur und Drehbuchautor der Serie. "Er hilft mir sehr und sagt Dinge wie: 'Süße, diese Zeile ist nicht lustig, wenn du das nicht tust und die Zigarette so aufhebst'." Diese detaillierte Anleitung habe ihr geholfen, sich besser in die Dynamik der Serie einzufinden.

Hinter den Kulissen ist Sarita Choudhury ebenfalls überaus begeistert von ihrer Rolle in der Serie. Obwohl der Einstieg schwierig war, liebt sie es, Seema Patel zu spielen, und fasste ihre Erfahrungen mit dem Ensemble positiv zusammen: Die 56-Jährige sei zwar "selbstbewusst, aber Seema ist auf einem völlig anderen Level." Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau räumte sie einst ein: "Ich bete manchmal, dass ihr Charakter auf mich abfärbt." Ursprünglich wurde Sarita 1991 einem breiteren Publikum mit ihrer Darstellung im Film "Mississippi Masala" an der Seite von Denzel Washington (70) bekannt. Das Kultformat hat ihr nun eine neue Plattform geboten. Abseits ihrer Arbeit schätzt sie offene, kreative Zusammenarbeit und hat in Interviews oft darüber gesprochen, wie wichtig es für sie sei, immer wieder neue Herausforderungen anzugehen, um sich weiterzuentwickeln.

Getty Images Sarita Choudhury bei der Staffel zwei Premiere von "Big Little Lies" in NYC im Mai 2019

MEGA Sarah Jessica Parker und Sarita Choudhury am Set von “And Just Like That.”

Getty Images Sarita Choudhury bei der Premiere von "And Just Like That"

