Jane Seymour begeistert Fans mit Badeanzug-Foto aus Italien

Jane Seymour (74) hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Heather Graham (55) für Aufsehen gesorgt, als sie in Italien im Badeanzug auf einem Boot posierte. Die beiden Schauspielerinnen strahlten auf Bildern, die Jane auf Instagram teilte, Eleganz und Lebensfreude aus. Jane, bekannt aus "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft", stellte dabei in einem türkisfarbenen Badeanzug ihre beeindruckende Figur zur Schau, während Heather im pinken Badeanzug und mit breitem Strohhut stilbewusst glänzte. Wie man den Kommentaren entnehmen konnte, schien Heather das Foto aufgenommen zu haben. Jane lobte sie daraufhin als "fantastische Fotografin".

Fans und Follower waren begeistert von dem Anblick der beiden Schauspielerinnen und ließen in den Kommentaren ihrer Bewunderung freien Lauf. Auf Reddit wurden sie sogar als Traumkombination bezeichnet, und einige nostalgische Nutzer erinnerten an ihre berühmten Rollen, wie Janes Auftritt als Bond-Girl Solitaire oder Heathers ikonische Darstellung in "Boogie Nights". Aber nicht nur ihre Filmkarrieren standen im Fokus: Viele zeigten sich beeindruckt, wie Jane mit 74 Jahren immer noch so strahlend und souverän aussieht. Ihre Fans spekulierten bereits über neue, aufregende Filmideen für beide Power-Frauen.

Jane Seymour verriet kürzlich gegenüber Daily Mail ihre Geheimnisse für ein jugendliches und gesundes Aussehen. Sie setzt auf die mediterrane Küche und isst frisch zubereitete Speisen wie Fisch, Gemüse und Oliven. Besonders wichtig sei ihr dabei, dass sie nicht das Gefühl hat, auf Diät zu sein. Mit einem einzigen großen Mahl am frühen Nachmittag und kleinen Snacks wie Nüssen oder kaltem Gemüse meistert sie ihren Tag voller Energie. Die Schauspielerin betonte, dass gesunde Ernährung sie nicht nur äußerlich jung hält, sondern ihr auch das nötige Wohlbefinden verleiht, um mit Freude und Elan das Leben zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / janeseymour Jane Seymour, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Graham, Schauspielerin

Anzeige