Florian und Matthias Schweighöfer strahlen im Schlüpfer!

Was für ein Augenschmaus! Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (49) sind aus der deutschen Filmwelt gar nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen Wochen machten die beiden Schauspieler aber das TV-Programm auf ProSieben unsicher und versuchten, Joko Winterscheidt (44) bei Wer stiehlt mir die Show? den Moderationsposten streitig zu machen. Flo ging im Finale schließlich als Sieger hervor. Mit diesem freizügigen Bild gratuliert Matthias seinem Kollegen Florian nun zu seinem Gewinn!

Auf Instagram teilt der "What a Man"-Darsteller nun ein gemeinsames Selfie mit seinem Schauspielkollegen. An sich nichts Ungewöhnliches — doch während die beiden in die Linse grinsen, zeigt ein Spiegel im Hintergrund ihre Kehrseite. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die zwei nur eine Unterhose tragen! "Glückwunsch zum Sieg gestern an den einzigartigen, den fantastischen Florian David Fitz. Das passt wie Arsch auf Eimer!", schreibt Matthias zu dem Schnappschuss.

In den Genuss, "Wer stiehlt mir die Show?" zu moderieren, kommt der Doctor's Diary-Star aber nicht mehr. Stattdessen wird sein Gesicht die nächste Ausgabe eines Rätselheftes zieren. Zuvor wurde diese Ehre bereits seinem mehrmaligen Co-Star Elyas M'Barek (41), Joko selbst, Nilam Farooq (34) und Bill Kaulitz (34) zuteil.

Anzeige

ProSieben Hazel Brugger, Joko Winterscheidt, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer, 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Anzeige

ProSieben / Weiya Yeung Bill Kaulitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de