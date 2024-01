Von Matthias Schweighöfer gespielt: Frank Farian war erfreut

Frank Farian wurde vor seinem Tod noch würdig dargestellt. Am 23. Januar wurde die Nachricht bekannt gegeben, dass der Musikproduzent mit 82 Jahren überraschend verstorben ist. Nur wenige Wochen vor seinem Tod war der Film "Girl You Know It's True" über Milli Vanilli ins Kino gekommen – dem vom Frank verursachten größten Skandal der Musikgeschichte. Im Streifen wird er von Matthias Schweighöfer (42) verkörpert. Von der Darstellung war Frank begeistert!

Kurz vor seinem Tod erklärte er der Saarbrücker Zeitung, dass ihm Matthias' Verkörperung seiner Person sehr gut gefalle. "Niemand kann so aussehen wie Frank Farian! Aber er verkörpert mich exzellent", schwärmte der Musiker. Deswegen habe er den Film zum Zeitpunkt des Interviews auch bereits viermal gesehen – obwohl Frank sich allgemein nicht damit identifizieren konnte. Obwohl er als Co-Produzent fungierte, entspreche der Streifen "nicht seiner Wahrheit". "Deswegen bin ich auch etwas distanziert davon", stellte er klar.

Matthias dürfte mit diesem Lob mehr als zufrieden sein – immerhin traf er sich extra mit Frank, um ihn bestmöglich darzustellen! "Das war interessant. Er ist ja eine interessante Persönlichkeit. Und es war wichtig, mal mit ihm zu reden", erklärte der Schauspieler im Promiflash-Interview. Der Komponist habe ihn gebeten, ihn nicht zu karikieren oder eine Persiflage zu machen.

