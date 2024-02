Will der Schauspieler Florian David Fitz nach Hollywood?

Will er international durchstarten? Der Schauspieler Florian David Fitz (49) ist bereits seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich im Geschäft und hat in vielen bekannten Filmen und Serien mitgewirkt. Am 7. März erscheint seine neue Netflixserie "Das Signal", in welcher er die Hauptrolle spielt. Die Serie wird international zu sehen sein und könnte somit seinen Bekanntheitsgrad immens steigern. Ist Florians nächstes Ziel Hollywood?

In der Morgenshow Punkt 6 verrät der Schauspieler: "Ich habe tatsächlich karrieremäßig keine großen Ambitionen" und fügt hinzu: "Ich habe andere Ambitionen." Der 49-Jährige erzählt, dass ihm manchmal alles zu viel sei und er keine Zeit für sich habe. Sein Hauptfokus liege darauf, ein Leben zu führen, mit dem er zufrieden sei. Er habe "nicht das Gefühl, wenn ich es für mich analysiere, wenn ich noch 30 Karriereschritte gehe, dass es dann einen Deut besser sein wird mit meinem Leben."

Doch sehnt sich der Schauspieler nicht manchmal danach, es seinem Kollegen und Freund Matthias Schweighöfer (42) gleichzutun und Gast bei internationalen Talkshows zu sein? "Streichelt das das Ego? Klar. Bin ich deswegen danach noch zwei Tage glücklich? Weiß ich nicht", betont Florian. Falls es passieren sollte, wehre er sich nicht dagegen, es sei aber nicht sein Ziel, international erfolgreich zu sein.

Anzeige

Getty Images Florian David Fitz im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Florian David Fitz, Juli 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de